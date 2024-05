Ford kündigt Heimladelösung speziell für Gewerbetreibende an

Ford gibt an, dass sich der AC-Lader speziell an Firmen richtet, die weder ein zentrales Fahrzeugdepot noch einen eigenen Vollzeit-Fuhrparkmanager haben. Das Angebot namens „Ford Pro Home Charging“ umfasst ergo eine Heimladelösung für Mitarbeiter mit erweiterten Funktionen, etwa zur Abrechnung von Ladevorgängen, Statusüberwachung oder Vorkonditionierung. Erhältlich sein wird die 22-kW-Ladelösung im Sommer 2024 zunächst in Großbritannien, bevor sie nach und nach in weiteren europäischen Märkten ausgerollt wird. Präzisier wird Ford an dieser Stelle nicht.

Da die US-Amerikaner betonen, dass das neue Gerät die Markeinführung des E-Transit Custom begleitet, könnte die Einführung im DACH-Raum im Herbst oder Winter folgen. Denn die Auslieferungen des neuen E-Transporters im 1-Tonnen-Segment beginnen voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2024 an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Übrigens: Der E-Transit Custom beherrscht das AC-Laden mit 11 kW, was eine vollständige Ladung in 6,7 Stunden erlauben soll.

Das neue Ladegerät ist für den Use-Case konzipiert, dass Fahrer ihren Firmenwagen außerhalb ihrer Arbeitszeiten über Nacht bei sich daheim aufladen. Dabei gewähre die im Angebot enthaltene Lademanagement-Software das Planen und Fern-Programmieren von Ladevorgängen zu Zeiten mit günstigen Stromtarifen, wie Ford mitteilt. Außerdem könne die Wallbox mit dem Ford Pro Telematiksystem interagieren, das „auch eine Erstattung der Fahrtkosten und das Einhalten buchhalterischer Vorgaben vereinfacht“.

Der Hersteller übernimmt die Beratung, Einweisung, Installation und Wartung der Ladestation und gewährt zudem eine fünfjährige Garantie. „Die vernetzte Ford Pro-Heim-Ladelösung baut auf unseren Erfahrungen aus jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit kleineren Unternehmen auf“, äußert Hans Schep, Geschäftsführer Ford Pro Europa. „Durch ihre nahtlose Integration in das einzigartige Ford Pro-Ökosystem, die einfachen Rückerstattungslösungen und die umfassende After-Sales-Unterstützung bietet das neue Ford Pro Home Charging-Paket unseren Kunden unübertroffene Betriebszeiten und Produktivität – inklusive einer Fünf-Jahres-Garantie auf die Hardware, die im Wettbewerbsumfeld führend ist.“

Ford Pro ist die 2021 ins Leben gerufene Ford-Geschäftseinheit für Dienste rund um Nutzfahrzeuge. Sie verantwortet somit auch die Transporter-Sparte des Herstellers und entwickelt nach eigenen Angaben das Finanzierungs- und Serviceangebot beständig weiter. Inzwischen gehört auch der Aufbau eines eMobility-Ökosystems dazu – inklusive der nun vorgestellten Heimladelösung. Gebaut werden die leichten Nutzfahrzeuge für den europäischen Markt von Ford Otosan am türkischen Standort Kocaeli, wo die beiden Werke Gölcük und Yeniköy dicht nebeneinander sitzen.



