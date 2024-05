Massenweise Nein-Stimmen: CDU zieht Umfrage zu Verbrenner-Aus zurück

Die CDU fragte: „Unterstützen Sie die Forderung zur Rücknahme des Verbrenner-Verbotes?“ und erhielt daraufhin innerhalb der ersten Stunden deutlich mehr Nein- als Ja-Stimmen – wobei mehrfaches Abstimmen möglich war. Keine 24 Stunden nach dem Auftakt legte die Union das Votum auf Eis: Auf der Website „Ja zum Auto“ ist seitdem keine Teilnahme mehr möglich. „Diese Umfrage ist massiv manipuliert worden. Zehntausende Stimmen sind automatisiert abgegeben worden“, heißt es auf der Seite. Und weiter: „Das ist völlig inakzeptabel. Die Umfrage ist daher abgeschaltet worden“.

Am Samstagmorgen hatten laut „Wiwo“ von den mehr als 145.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage konkret 86 Prozent gegen die Abschaffung des Verbrenner-Verbots und nur 14 Prozent für eine Aufhebung des Verbots gestimmt. Der Knackpunkt: Die CDU/CSU vermeldet vor der Europawahl lautstark, für die Abschaffung des für 2035 in der EU vorgesehenen Verbrenner-Verbots zu sein. Die Umfrage – vor diesem Hintergrund ein Debakel für die Partei. Während die CDU von Manipulation mittels automatisierter Stimmabgaben ausgeht, spricht Julia Klöckner, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Partei, gar von „bisher nicht da gewesener krimineller Energie“.

Ebenfalls wieder offline ist eine Umfrage der Bild-Zeitung zum gleichen Thema. Auch hier war eine klare Mehrheit pro Verbrenner-Aus, ebenso wie in einer weiterhin online stehenden Umfrage von t-online.de.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat unterdessen eine Aufklärungs- und Gegenaktion ins Leben gerufen – und zwar in Form einer Petition für den Erhalt der aktuellen EU-Regelung. Denn: Die CDU/CSU torpediere mit ihrer Kampagne die einzige wirksame bisher beschlossene EU-Klimaschutzmaßnahme im Verkehrsbereich, so die DUH. Und: „CDU/CSU erwecken den Eindruck, als ginge es um die Frage „pro oder contra Auto“ – dabei bezieht sich das Verbrenner-Aus nur auf Neuwagen und nur auf die Antriebstechnologie.“



