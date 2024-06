Spanischer Bushersteller Irizar mit neuem Auftrag aus Frankreich

Der neue Auftrag umfasst sieben Irizar ie tram in der 18-Meter-Ausführung mit Gelenk und vier Solobusse mit 12 Metern Länge. Sie ergänzen 18 Exemplare des Elektrobus-Modells, die bereits seit 2019 im französische Baskenland unterwegs sind. Die neuen Busse werden nicht weit entfernt gebaut, denn Irizar hat seine Fabrik im spanischen Teil des Baskenlands, nämlich in Aduna in der Provinz Gipuzkoa.

Seit der Inbetriebnahme des auch „Tram’bus“ genannten ersten Fahrzeugs in der Region vor fünf Jahren konnten schon 12 Millionen Fahrgästen befördert werden. Mit den neuen Bussen plant die Verkehrsunion des französischen Baskenlands, ihr Streckennetz auszubauen und die Taktung zu erhöhen.

Die Strecke der Linie T2, die derzeit 8,5 Kilometer lang ist, verbindet Tarnos mit Bayonne und verfügt über Ampelvorrang und Vorrangspuren. Mit den zusätzlichen Bussen soll die Strecke um fünf Kilometer auf 13,5 Kilometer verlängert und die Stadt Bassussary einbezogen werden. Der Bau der Straße begann im Frühjahr 2024 und wird 2026 abgeschlossen sein. Sie umfasst exklusive Vorfahrtsrechte und zwei Park- & Ride-Parkplätze am Stadtrand für 670 Fahrzeuge.

Die 12 km lange Strecke der Linie T1 hingegen bedient Bayonne, Biarritz und Anglet. Derzeit beträgt der Takt 15 Minuten, ab Januar 2025 wird er auf 10 Minuten erhöht.

Gegenüber den Bussen, die bereits heute durch das französische Baskenland touren, gab es mittlerweile ein Update an dem Irizar ie tram: Die neuen Fahrzeuge verfügen über neue Funktionen und Sicherheitsverbesserungen. Die neuen GSR2-ADAS-Normen, die die Cybersicherheit der Fahrzeuge betreffen, wurden berücksichtigt. Außerdem verfügen sie über eine neue Generation von 470-kWh-Bordbatterien mit geringerem Verbrauch und größerer Reichweite. Die neuen Batterien haben nicht nur mehr Energie an Bord, sondern sind auch mit der Schnellladeinfrastruktur des französischen Stromnetzes kompatibel. Eine weitere Neuerung ist das neue Antriebssystem, das durch eine leichtere und kompaktere Bauweise 26 Prozent weniger wiegt.

Das Modell Irizar ie tram zeichnet sich durch ein avantgardistisches Design aus, das an eine Straßenbahn erinnert. Es ist unter anderem auch im französischen Orleans mit einer Flotte von 36 Elektrobussen sowie in London mit einer Flotte von 20 Fahrzeugen im Einsatz.

iriziar-emobility.com