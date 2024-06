Hermes Einrichtungs Service nimmt Lade-Hub im Depot Spandau in Betrieb

Für die Planung und Installation der Ladeinfrastruktur hat Hermes Einrichtungs Service (HES) wie berichtet mit dem eMobility-Spezialisten The Mobility House (TMH) zusammengearbeitet. Die Planungsphase von der Standortbegehung bis zur Auftragsvergabe dauerte zwölf Monate, hinzu kamen anderthalb Monate Bau- und Installationszeit. In der ersten Juni-Woche wurde die neue Anlage dann in Betrieb genommen.

Konkret wurden in Spandau zwölf Doppel-Ladestationen installiert, TMH hat hierfür das Modell Alfen Eve Double Pro-Line ausgewählt. So sind 22 kW je Ladepunkt möglich, „sodass am Depotstandort Berlin-Spandau nun ausreichend Leistung zur Verfügung steht“, wie Hermes mitteilt. Derzeit werden etwa 30 bis 35 Touren in mehrere Stadtteile Berlins und ins Umland über das Depot abgewickelt.

Dabei kommen verschiedene Elektro-Transporter und leichte Elektro-Lkw mit Kofferaufbau zum Einsatz. Für jene Strecken, die noch nicht mit vollelektrischen Fahrzeugen bedient werden, prüft HES den Einsatz von Alternativen Kraftstoffen wie Bio-LNG oder HVO100. Der Großteil soll aber Batterie-elektrisch unterwegs sein: „Im nächsten Schritt werden die 50 Depotstandorte mit der Unterstützung von The Mobility House mit einer zukunftssicheren Ladeinfrastruktur ausgestattet und parallel dazu die Anzahl der vollelektrischen Nutzfahrzeuge sukzessive erhöht“, so Hermes.

Bild: Hermes/Andreas Friese Bild: Hermes/Andreas Friese Bild: Hermes/Andreas Friese Bild: Hermes/Andreas Friese

„Ziel muss es hier sein, die Mitarbeiter*innen von der E-Mobilität zu überzeugen und Erfahrungen zu sammeln. Die Akzeptanz ist wesentlich, um alte Fahrzeuge durch vollelektrische Nutzfahrzeuge möglichst schnell zu ersetzen. Dabei sind wir weiterhin auf die technischen Fortschritte der Fahrzeughersteller angewiesen, um zukünftig auch längere Strecken von mindestens 250 Kilometern zurücklegen zu können“, erklärt Tobias Gruschka, Projektleiter E-Mobilität bei der Hermes Einrichtungs Service GmbH & Co. KG.

Hermes Einrichtungs Service beschäftigt 7.000 Menschen an drei großen Hub-Standorten sowie rund 100 Niederlassungen in Deutschland und dem europäischen Ausland. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als „Zwei-Mann-Handling“-Spezialist bei der Auslieferung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen.

Quelle: Info per E-Mail