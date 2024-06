Daimler Buses baut den eCitaro jetzt auch in Frankreich

Angekündigt hatte das Unternehmen die zweite Produktion des Elektro-Stadtbusses neben Mannheim vor rund einem Jahr. Nun hat das erste Exemplar die Werkshalle verlassen, wie Daimler Buses France in einem LinkedIn-Post bekanntgibt. „Unser zu 100 % elektrisch betriebener Bus wird in die Palette der an unserem Standort in Lothringen produzierten Fahrzeuge aufgenommen“, heißt es dort.

Weitere Informationen zum eCitaro aus französischer Produktion gibt es derzeit nicht. Bei der Ankündigung im Mai 2023 hieß es noch, dass im ostfranzösischen Ligny-en-Barrois sowohl die 12-Meter- als auch die 18-Meter-Ausführung des eCitaro gebaut werden solle. Bei dem ersten Exemplar handelt es sich laut dem Bild in dem LinkedIn-Post um den zwölf Meter langen Solobus.

Klar ist nur, dass es sich in Lothringen um keine reine Elektro-Produktion handelt, denn dort werden nun im Mix eCitaros und Diesel-Citaros gebaut. Das zweite Werk für den eCitaro neben Mannheim wurde als Reaktion auf die steigende E-Bus-Nachfrage gesehen. Wie berichtet soll sich das Werk Mannheim als Kompetenzzentrum für E-Stadtbusse komplett auf deren Fertigung konzentrieren und zusätzlich stärker in die Komponentenfertigung einsteigen.

