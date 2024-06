Flugtaxi-Startup Lilium eröffnet Niederlassung in China

Für den regionalen Hauptsitz hat Lilium eine Kooperationsvereinbarung mit dem Bao’an-Distrikt in Shenzhen unterzeichnet. Durch diese Zusammenarbeit will sich Lilium als aktiver Akteur in der sogenannten Tiefflugwirtschaft der Region etablieren und die Beziehungen zu lokalen Infrastrukturpartnern, Kunden und Regulierungsbehörden fördern.

Während sich die Partnerschaft zunächst auf den Großraum Guangdong-Hongkong-Macao mit einer Bevölkerung von über 85 Millionen Menschen konzentriert, beabsichtigt Lilium, in Zukunft in ganz China und im weiteren asiatisch-pazifischen Raum zu wachsen.

Lilium ist derzeit dabei, seinen regionalen Hauptsitz im Bao’an Low Altitude Economy Industry Public Service Center zu eröffnen und ist der erste europäische eVTOL-Hersteller, der ein regionales Büro in diesem Bezirk eröffnet. Der regionale Hauptsitz wird den Vertrieb, die Dienstleistungen und den Support von Lilium Jet in China und im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen.

Lilium wird auch die Zertifizierung und Validierung in China übernehmen, das nach Schätzungen des Unternehmens künftig voraussichtlich etwa 25 Prozent des weltweiten eVTOL-Marktes ausmachen wird. Für die Einrichtung des regionalen Hauptsitzes in China will Lilium noch in diesem Jahr mit der Einstellung von Mitarbeitern vor Ort beginnen – wobei der Schwerpunkt zunächst auf kommerziellen Aktivitäten liegt.

Klaus Roewe, CEO von Lilium, sagte: „China stellt eine große Chance für die eVTOL-Industrie dar, und diese Partnerschaft mit dem Bao’an-Distrikt wird unsere Präsenz in China noch weiter ausbauen. Wir glauben, dass der Lilium Jet gut aufgestellt ist, um die Anforderungen der Kunden in China und der gesamten Region zu erfüllen. Wir sind besonders dankbar für die modernen Einrichtungen, die der Bezirk Bao’an im Bao’an Low Altitude Economy Industry Public Service Center zur Verfügung stellt, und für die ganzheitliche Unterstützung, die sie zur Förderung des Wachstums in der Tiefflugwirtschaft anbieten.“

Die Produktion des Lilium Jet begann Ende letzten Jahres am Hauptsitz von Lilium in der Nähe von München in Deutschland. Der erste Pilotflug ist für Ende 2024 geplant. Der Elektro-Flieger, der vor allem als Flugtaxi eingesetzt werden wird, hat laut Lililum eine Reichweite von 250 Kilometern und erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 280 Kilometern pro Stunde.

