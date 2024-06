Spatenstich: CATL, BAIC und Xiaomi bauen Batteriezellfabrik in Peking

Laut einer offiziellen Mitteilung von CATL ist beim Bau des Werks in Peking neben BAIC und Xiaomi auch die Jingneng Group beteiligt – ein staatlicher Konzern mit Geschäftsfokus auf den Energiesektor. Man „investiere und baue“ gemeinsam, heißt es. Zur geplanten Produktionskapazität, der Art der Zellen und zum Zeitplan sind allerdings weiterhin keine Details bekannt.

Im März wurde bereits bekannt, dass CATL, BAIC und Xiaomi ihr avisiertes Gemeinschaftsunternehmen mit einer Milliarde Yuan (umgerechnet rund 128 Millionen Euro) an Kapital ausstatten wollen. Was die Besitzverhältnisse angeht, soll CATL mit 51 Prozent die Mehrheit an dem Joint Venture halten, während BAIC zu 39 Prozent und Xiaomi Auto zu fünf Prozent beteiligt sind. Als Geschäftszweck des neuen Joint Ventures wurden im März die Entwicklung, Produktion und der Verkauf von Lithium-Ionen-Batterien, Leistungsbatterien und Energiespeicherbatterien sowie die Bereitstellung damit verbundener After-Sales- und technischer Beratungsdienste genannt. Laut Berichten chinesischer Portale sollen zu den künftigen Kunden vor allem Pekinger Autohersteller gehören, darunter BAIC und Xiaomi selbst, aber auch Li Auto.

Im März wurde BAIC von dem Portal Car News China dahingehend zitiert, dass mit der Beteiligung eine stabile Versorgung des Unternehmens mit Batterien sichergestellt und die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Produkte verbessert werden solle. BAIC hat zudem bereits eine enge Verbindung mit Mitgesellschafter Xiaomi. Der mit Smartphones groß gewordene Tech-Konzern hat zwar seit August eine eigene Produktionslizenz, gebaut wird der Debütstromer SU7 von Xiaomi aber in einer Partnerschaft mit BAIC. Chinesische Medien berichteten im November, dass die Produktion zwar in der eigenen Fabrik von Xiaomi in Peking erfolge, allerdings durch qualifizierte Arbeiter von BAIC – Xiaomi leiht sich also das Personal aus.

Den Xiaomi SU7 präsentierte der Tech-Konzern um die Jahreswende. Es handelt sich bei dem Xiaomi-Erstling um eine rund 5 Meter lange Elektro-Limousine, die wahlweise mit einem 220-kW-Heckantrieb oder einem 495 kW starken Allradantrieb erhältlich sein wird. Bei Letzterem sollen CATL-Batterien an Bord sein. Außerdem sprach Xiaomi-Chef Lei Jun vor einigen Monaten davon, eine eigene Produktionsanlage für Akkupacks errichtet und zwei Jahre mit CATL in die Entwicklung eines 800-V-Batteriepakets investiert zu haben.

Zwischen BAIC und CATL besteht wiederum seit Frühjahr 2023 eine strategische Partnerschaft. Im Fokus dabei: die gemeinsame Entwicklung von Batterieprodukten für Elektrofahrzeuge.

