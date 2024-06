DKV Mobility nutzt DC-Hardware von Siemens

Die Kooperation umfasst zwei verschiedene Produkt-Kategorien: Zum einen kann DKV Mobility seinen Kunden nun die DC-Ladesäule Siemens Sicharge D mit bis zu 400 kW Ladeleistung anbieten. Damit können E-Autos, E-Transporter und auch E-Lkw mit CCS-Anschluss geladen werden.

Zudem erhalten die Kunden von DKV Mobility auch Zugang zum Portfolio von Heliox. Siemens hatte das auf Ladestationen für E-Lkw spezialisierte Unternehmen aus den Niederlanden im vergangenen Jahr übernommen. Die Heliox-Ladesysteme eignen sich, wenn ein ganzes Depot für mehrere E-Lkw oder auch Elektrobusse mit Infrastruktur ausgestattet werden soll.

DKV Mobility will mit seinem Angebot alle Lade-Szenarien der Kunden abdecken: Dabei handelt es sich um das Laden auf dem Firmenparkplatz, worunter auch die aktuelle Kooperation fällt – DKW Mobility nennt diesen Zweig „@work“. Zudem gibt es Ladelösungen für Firmenwagenfahrer zu Hause (@home) und über die Technologieplattform seiner Tochtergesellschaft GreenFlux bietet DKV Mobility zudem Zugang zu einem der größten öffentlichen und halböffentlichen EV-Ladenetzwerke in Europa (@road) mit etwa 736.000 EV-Ladepunkten (Stand 05/2024).

„Wir sind überzeugt, dass die Nachfrage nach DC-Ladelösungen für E-Autos, aber insbesondere für E-Lkw und E-Transporter, in Zukunft deutlich zunehmen wird“, sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. „Mit Siemens eMobility begrüßen wir einen hochprofessionellen Partner an unserer Seite, um unsere Kunden beim Aufbau einer geeigneten Ladeinfrastruktur an ihrem Firmenstandort zu unterstützen.“

„Die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen ist der logische nächste Schritt zur Dekarbonisierung des Transportsektors. Durch die Kombination des starken Portfolios von Siemens und Heliox mit dem Angebot von DKV Mobility schaffen wir eine Partnerschaft, die eine umfassende, komplette Lösung für die Elektrifizierung von Fuhrparks ermöglicht“, sagt Marcus Bücken, Leiter Vertrieb eCar und eTruck, Deutschland, bei Siemens eMobility.

