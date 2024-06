Stadtwerke Marburg bestellen sechs E-Busse bei Mercedes

Bei dem neu in die Flotte aufgenommenen Mercedes-Benz eCitaro handelt es sich um die Zwölf-Meter-Ausführung, die Platz für rund 80 Fahrgäste bieten soll. „Die Reichweite des eCitaro beträgt im reinen Batteriebetrieb mit einer Aufladung bis zu 200 Kilometer“, so die Stadtwerke. Weitere technische Daten werden nicht genannt.

Eingesetzt wird der neue Elektrobus auf der Linie 3. Die Stadtwerke planen, die Verbindung der Linie 3 mit Endhaltepunkten im Waldtal und in Cappel schnellstmöglich vollständig mit elektrischen Bussen zu befahren. „Damit würde dann zum ersten Mal eine komplette Buslinie in Marburg elektrifiziert“, äußert sich Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster. Fünf weitere baugleiche Mercedes eCitaro wurden bereits geordert und sollen noch in diesem Jahr in der hessischen Stadt eintreffen.

„Mit einer zunehmenden Zahl von E-Bussen muss natürlich auch die Infrastruktur mitwachsen“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Müller. „Daher haben wir auf unserem Betriebshof bereits elf neue Ladestationen errichtet.“ Darüber hinaus soll künftig auch auf der Fahrtstrecke geladen werden können. An den jeweiligen Endhaltestellen der Linie 3 sollen dafür spezielle Lademasten entstehen. Die bestellten E-Busse sind bei Auslieferung mit einem entsprechenden Stromabnehmer für diese Art des Ladens ausgestattet, heißt es.

Allein für den ersten eCitaro belaufen sich die Investitionskosten auf 695.000 Euro. Zu den Kosten für alle sechs E-Busse und der zugehörigen Ladeinfrastruktur äußern sich die Stadtwerke Marburg in der aktuellen Mitteilung nicht. Gefördert wird das Vorhaben aus Mitteln des Förderprogramms Elektrobusse in Hessen.

Um den ersten Elektrobus in der Stadtwerke-Flotte handelt es sich jedoch nicht. Bereits 2021 führte das kommunale Unternehmen erstmals zwei elektrische Midi-Busse des Herstellers Rampini ein. Mit den E-Bussen habe man seitdem gute Erfahrungen gemacht. Eine Stärke sei die Wendigkeit der Fahrzeuge, die sich vor allem auf der steilen Schlossroute der Linie 10 bemerkbar machen würde.

Vor gut einem Jahr folgten zwei weitere Midi-Busse des italienischen Herstellers. Dabei handelt es sich um die neue Generation des Modells Eltron. Diese setzt auf einen CATL-Akku mit bis zu 281 kWh, was für eine Reichweite von bis zu 340 Kilometer sorgen soll. Die Anschaffung der beiden Elektrobusse wurde im Rahmen einer Förderrichtlinie des BMDV mit insgesamt 400.000 Euro gefördert. Eine Investitionssumme wurde nicht genannt.

Ob weitere Midi-Busse folgen werden, ist unklar. Klar ist hingegen, dass neben dem ersten eCitaro fünf weitere Exemplare noch dieses Jahr folgen sollen. Bis 2025 sieht die Beschaffungsstrategie der Stadtwerke Marburg vor, dass insgesamt 16 Elektrobusse im Einsatz sind, was auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Stromversorgung zur Folge hat. Bis zum Jahr 2030 soll die Zahl der E-Busse des kommunalen Unternehmens auf insgesamt 55 anwachsen.

