BNetzA: Mehr als 100.000 öffentliche AC-Ladepunkte in Deutschland

Insgesamt gab es am 1. März 128.517 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Deutschland, die 4,52 GW Ladeleistung bereitstellen. Bei der vorangegangenen Veröffentlichung der Bundesnetzagentur zum Stichtag 1. Januar waren es noch 123.449 öffentliche Ladepunkte. In nur zwei Monaten sind also 5.068 neue Ladepunkte ans Netz gegangen.

Obwohl der Trend zu Schnellladern ungebrochen bleibt, entfiel die überwiegende Mehrheit dieses Zuwachses auf AC-Ladepunkte: Statt noch 98.216 Ladepunkte zum Jahreswechsel sind zum 1. März fast 5.000 mehr im Bestand – 103.226 AC-Lader. Bei den Schnellladern ging es von 25.233 auf 25.291 nach oben.

Regional läuft der Ausbau aber weiter stark unterschiedlich. Die Top-3-Bundesländer sind nach wie vor Bayern (26.073 LP), Nordrhein-Westfalen (23.620 LP) und Baden-Württemberg (22.910 LP) mit jeweils deutlich über 20.000 Ladepunkten. Ein auf Jahressicht überdurchschnittliches Wachstum (+38 Prozent im Schnitt) gab es hingegen in Brandenburg (+72%) und Berlin +62%) – allerdings auf niedrigerem Niveau. In Brandenburg sind es jetzt 3.195 Ladepunkte aller Leistungsklassen, in Berlin 4.447 Ladepunkte.

Im Vergleich um 1. März 2023 hat die Anzahl der Schnellladepunkte um satte 63 Prozent zugelegt – von 15.555 auf 25.291 Ladepunkte. Innerhalb der verschiedenen Schnelllade-Leistungsklassen ist die Stufe mit 149 bis 299 kW je Ladepunkt am stärksten gewachsen, hier hat sich das Angebot mit einem Plus von 98 Prozent quasi verdoppelt. Statt 4.632 gibt es in dieser Klasse nun 9.189 Ladepunkte. Zusammen mit der Top-Klasse von über 299 kW (7.097 LP, +71%) entfallen über 16.000 Ladepunkte (oder knapp zwei Drittel aller Schnellladepunkte) auf das Segment mit über 149 kW.

Was an der Statistik der Bundesnetzagentur auffällt: Die Anzahl der Ladepunktbetreiber ist rückläufig. Zum Stichtag 1. Januar waren noch 8.186 Firmen als Betreiber eingetragen, zwei Monate später waren es „nur“ noch 7.994 Betreiber. Bisher ist diese Zahl stetig gewachsen, zum 1.1.2023 warene es noch 5.444 Ladepunkt-Betreiber. Die drei größten sind EnBW mobility+ (6.637 LP), E.ON Drive (4.246 LP) und Tesla mit 2.626 Ladepunkten.

