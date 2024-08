13 neue MAN-Elektrobusse für Münchner MVG

Die neuen zwölf Meter langen MAN-Busse vom Typ Lion’s City E verfügen über 45 Sitzplätze. Sie werden über Nickel-Mangan-Kobalt-Akkus (NMC) betrieben. Mit einer Gesamtkapazität von 480 kWh bringen sie die Fahrzeuge unter realistischen Bedingungen rund 250 km weit. Der Hersteller gibt eine technische Reichweite von 350 km an. Die Dauerleistung des Modells liegt bei 160 kW, die Peakleistung bei 240 kW.

Die 13 neuen Busse von MAN stammen aus Bestellungen der MVG bei drei Herstellern aus dem Sommer 2023, die durch die mittlerweile ausgelaufene „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr gefördert werden.

Neben den MAN-Bussen werden bis Ende des Jahres 30 Elektro-Gelenkbusse des Herstellers Daimler Buses erwartet, bis Mitte 2025 kommen weitere 28 Elektro-Gelenkbusse von Ebusco dazu. Die Elektrobus-Flotte der MVG wächst damit bis zum kommenden Jahr auf 129 Fahrzeuge.

MVG-Chef Ingo Wortmann sagt: „Mit den Bus-Inbetriebnahmen in den nächsten 12 Monaten wird unsere Flotte an Elektrobussen mehr als doppelt so groß wie bisher. Die 13 Zwölf-Meter-Busse, die wir jetzt in den Fahrgasteinsatz bringen, werden auf unserem E-Bus-Betriebshof in Moosach stationiert und zunächst schwerpunktmäßig auf den Linien am Mittleren Ring eingesetzt. Bis 2035 wollen wir unseren Busverkehr komplett elektrisch betreiben und damit die Stadt leiser, sauberer und lebenswerter machen.“

Im Rahmen einer Innovationspartnerschaft hatten MAN und die die MVG 2020/2021 einen zwölf Meter langen MAN Lion’s City E Solobus in einem Feldversuch getestet. Die Bilanz war positiv, unter anderem weil der Bus konsequent weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der MVG angepasst wurde. So sind aus Sicht der MVG maßgebliche Verbesserungen gelungen: unter anderem ein niedrigerer Verbrauch, eine höhere Reichweite, mehr Komfort für die Fahrgäste und eine optimierte Klimatisierung.

mvg.de