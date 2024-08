CATL investiert in Chinas E-Flugtaxi-Entwickler Autoflight

CATL wird nach offiziellen Angaben einen „dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag“ investieren und dadurch zu einem strategischen Investor von eVTOL-Entwickler Autoflight. eVTOLs sind bekanntlich elektrische Senkrechtstarter, die entweder zu Cargo- oder zum Personentransport eingesetzt werden. Ein Markt, der sich aktuell in der Entwicklung befindet. Autoflight gehört zu den vielversprechenden chinesischen Playern auf diesem neuen Terrain. Das Unternehmen mit Sitz in Shanghai vermeldete erst vor einigen Monaten die erste Auslieferung seines fünfsitzigen eVOTLs Prosperity an einen Kunden in Japan.

CATL als weltweit größter Hersteller von Elektroauto-Batterien will mit dem Deal einen Fuß in den Flugtaxi-Markt bekommen. Autoflight hebt bei seinem Neu-Investor die „tiefgreifende F&E-Expertise, das solide industrielle Fundament und umfassende Vorteile in der Industriekette“ hervor. Der Flugtaxi-Entwickler verspricht sich durch die Partnerschaft „bedeutende Durchbrüche im eVTOL-Sektor“.

AutoFlight verpflichtet sich im Gegenzug zur gemeinsamen Forschung und Entwicklung von eVTOL-Luftfahrtbatterien, um längere Flugdistanzen und höhere Ladekapazitäten zu erreichen und gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen. Man wolle nicht nur die Entwicklung beschleunigen, sondern auch „die technischen Fähigkeiten von eVTOLs insgesamt auf ein neues Niveau heben“.

Die gerade erwähnte Auftakt-Auslieferung seines Fünfsitzers ging im April an einen namentlich nicht genannten Kunden, der eVTOL-Demonstrationsflüge auf der World Expo 2025 in Osaka anbieten will. Laut Autoflight handelte es sich bei der Übergabe um die „weltweit erste Auslieferung eines zivilen eVTOL-Flugzeugs der Ein-Tonnen-Klasse“. Früheren Angaben zufolge war die Zulassung der Prosperity erst für 2025 geplant, vorher wird der japanische Kunde das Fluggerät also nicht kommerziell einsetzen können.

Die Prosperity hatte 2023 – damals noch ferngesteuert vom Boden – einen Rekord für die längste Flugstrecke eines eVTOL ohne Ladestopp aufgestellt. In diesem Februar wurde zudem ein Demonstrationsflug zwischen den südchinesischen Städten Shenzhen und Zhuhai durchgeführt. Der 50 Kilometer lange Flug dauerte 20 Minuten. Im Mai folgte nach Unternehmensangaben ein 123 Kilometer langer Flug im Nahen Osten und vor wenigen Tagen ein Flug über den Jangtse-Fluss.

Zudem hat eine Frachtvariante des Autoflight-Modells Prosperity namens CarryAll im Frühjahr die Musterzertifizierung der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde CAAC erhalten. Laut Autoflight ist dies das weltweit erste eVTOL mit einem Gewicht von über einer Tonne, das die Musterzertifizierung bekommen hat.

autoflight.com