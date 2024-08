Chargemap integriert europaweit Teslas Supercharger

Tesla war im vergangenen Frühjahr der Roaming-Plattform Gireve beigetreten. Damit war es möglich, dass eMobility-Service-Provider, die mit der Gireve-Plattform verbunden sind, auch Zugang zu den Tesla Superchargern mit ihren Ladeangeboten erhalten können. Die erste Plattform, die dieses Angebot genutzt hat, war seinerzeit Chargemap mit dem Testlauf in Frankreich.

Dieses Angebot wurde jetzt ausgeweitet: „Chargemap-Nutzer können ihren Chargemap Pass verwenden, um Zugang zum Supercharger-Ladenetz in der Mehrheit der europäischen Länder zu erhalten“, wie das Unternehmen mitteilt. Das Verfahren bleibt unverändert: Da die Supercharger für Fremdmarken weiterhin nur über die Tesla-App genutzt werden können, müssen auch die Chargemap-Kunden diese App herunterladen und ein Tesla-Konto erstellen. In den Einstellungen der Tesla-App muss dann der Chargemap Pass als primäre Zahlungsmethode für die Ladevorgänge eingerichtet werden. „Auf diese Weise können sie ihre Ladehistorie und ihre Rechnungen in einem einzigen Bereich ihres Chargemap-Kontos einsehen – eine einfache und bequeme Lösung, um den Verbrauch zu verfolgen und das Ladebudget zu verwalten“, so Chargemap.

Um Tesla-Supercharger-Standorte zu finden, die mit dem Chargemap Pass kompatibel sind, ist wiederum die Chargemap-App nötig. Dort kann der Filter „Kompatibel mit Chargemap Pass“ aktiviert werden. Klickt der Nutzer dann auf „Nur ausgewählte Netzwerke“ und wählt dann die Supercharger aus, werden die kompatiblen Standorte angezeigt.

Chargemap spricht in der Mitteilung von mehr als 13.000 frei zugänglichen Supercharger-Stationen in Europa, die sich auf mehr als 1.000 Standorte verteilen. Das sind somit fast alle Supercharger-Standorte, die Tesla für Fremdmarken freigegeben hat. Nur noch wenige Stationen in Europa sind nur für Tesla-Fahrzeuge zugänglich.

„Die Erweiterung der Kompatibilität von Chargemap mit dem Tesla Supercharger-Ladenetzwerk in Europa ist ein bedeutender Schritt in unserer Mission, die Fortbewegung mit Elektrofahrzeugen auf dem gesamten Kontinent zu vereinfachen“, erklärt Yoann Nussbaumer, Gründer und CEO von Chargemap. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Tesla, um seine Supercharger, die von allen E-Autofahrern universell für ihre Qualität anerkannt werden, noch zugänglicher zu machen.“

Quelle: Info per E-Mail