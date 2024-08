Schweden: Recycler Ragn-Sells setzt auf Lkw-Lader für sich – und andere

Wie ABB mitteilt, sind die ersten zehn der 18 geplanten Ladestationen bereits in Betrieb: Vier Terra HP sind bei Ragn-Sells in Göteborg am Netz, sechs weitere Einheiten in Ale. Die acht noch zu installierenden Ladesäulen für Lkw sollen in Kürze auf dem Firmengelände in Högbytorp folgen. Der Recycler will mit den Ladeparks seine Schwertransporte elektrifizieren. Da die Terra HP-Ladegeräte bei typischer täglicher Auslastung aber „mehr als 120 Fahrzeuge pro Tag laden“ können, wie es ABB ausdrückt, sind die Lader auch für Dritte freigegeben.

Dieser innovative Ansatz ist auch der Grund, dass Ragn-Sells von der schwedischen Energieagentur 45 Millionen Schwedische Kronen an Fördermitteln für die Installation der Lader erhält. Umgerechnet sind das knapp 4 Millionen Euro.

„Wir haben uns für ABB E-mobility entschieden, weil sie über Fachwissen im Aufbau und der Unterstützung von Ladeinfrastruktur verfügen und dieses Wissen für die Erzielung einer langfristigen, nachhaltigen Kapitalrendite für diese Standorte von entscheidender Bedeutung ist. Diese Erfahrung haben wir bei diesem Projekt und bei jedem Schritt auf unserem Weg zur Elektrifizierung in dieser schnelllebigen Zeit geschätzt und uns darauf verlassen“, sagt Erik Wastesson, Projektmanager bei Ragn-Sells Treatment & Detox AB.

„Unsere Branche steht vor einem exponentiellen Wachstum, da Innovatoren wie Ragn-Sells eine Ladeinfrastruktur installieren, die Schwertransportunternehmen heute und in Zukunft einen echten Return on Investment (ROI) bietet“, äußert Oliver Johnson, Northern Cluster Sales Lead bei ABB E-mobility. Die für Ladeinfrastruktur zuständige ABB-Tochter gibt an, inzwischen mit rund 1.400 Mitarbeitern weltweit 50.000 Hochleistungsladegeräte verkauft und mehr als 10.000 Standorte elektrifiziert zu haben.



e-mobility.abb.com