Widerstand gegen geplante Batterierecyclinganlage von Fortum in Artern

Unter anderem spricht sich die Bürgerinitiative Landgemeinde Artern gegen das Werk aus. Grund sind befürchtete Umweltbelastungen und Wertverluste bei Grundstücken, berichtet der MDR. Insgesamt sind beim Landesumweltamt bis zum Ablauf der Frist am 22. Juli 1.472 Einwendungen eingegangen, davon 49 als Einzeleinwendungen sowie 1.423 Unterschriften. Die weit überwiegende Zahl der Einwendungen hatte die Bürgerinitiative übergeben. Unabhängig von ihr sind 48 Einwendungen eingegangen. Die Einwendungen beziehen sich auf ein breites Themenspektrum. Dieses reicht von Belangen des Immissionsschutzrechts, der Anlagensicherheit und des Brandschutzes über solche des Wasser-, Natur- und Artenschutzes bis hin zum Thema Umweltverträglichkeitsprüfung.

Durch die vielen Einwendungen dürfte sich nun das Genehmigungsverfahren für die Recyclinganlage verzögern. Einmal mehr zeigt sich, dass man in Deutschland einen langen Atem braucht, wenn es um eine Industrieansiedlung geht. Immerhin hat Fortum seine Pläne schon vor 13 Monaten bekanntgegeben, bekommt Unterstützung aus der Politik und will ca. 70 Arbeitsplätze schaffen. Dennoch muss der für Ende September geplante öffentliche Erörterungstermin nun wegen der vielen Einwände verschoben werden. Das Landesumweltamt benötigt Zeit, um die teils detaillierten Bedenken zu prüfen, heißt es. Gründlichkeit habe hier höchste Priorität und überwiege das Interesse an einer schnellen Bearbeitung. Der neue Termin soll rechtzeitig bekanntgegeben werden.

In Artern plant Fortum die mechanische Verarbeitung von Altbatterien und Produktionsausschüssen – also wie in der ersten deutschen Recyclinganlage von Fortum im baden-württembergischen Kirchardt, wo der kommerzielle Betrieb seit April 2023 läuft. In diesem Prozess wird die sogenannte schwarze Masse hergestellt. „Wir sehen großes Potenzial in der Region Artern und haben bereits Gespräche mit den lokalen Behörden über einen Entwicklungsplan zur Produktion von Schwarzmasse aufgenommen“, sagte vergangenes Jahr Tero Holländer, Head of Business Line Batteries bei Fortum Battery Recycling.

Auch die geplante Batterierecylinganlage von SungEel HiTech und Samsung in Gera sieht sich mit Widerstand konfrontiert. Hier gab es sogar 7.800 Einwände, berichtet der MDR.

mdr.de, tlubn.thueringen.de