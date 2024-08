MG erwägt EU-Import von Elektroautos aus Thailand

Zwar denkt MG schon mindestens seit Sommer 2023 über ein eigenes Automobilwerk in Europa nach, doch noch immer sind solche Pläne offenbar nicht spruchreif, denn ansonsten hätte das Unternehmen längst die Öffentlichkeit informiert. Da kommen die Sonderzölle der EU für den Import von Elektroautos aus China zur Unzeit: Sämtliche Elektroautos, die SAIC/MG in die EU importiert, sollen künftig mit 36,3 Prozent Sonderzoll belegt werden, die zum regulären Zoll von zehn Prozent obendrauf kommen. Sprich: Importierte MGs will die EU künftig mit insgesamt 46,3 Prozent Zoll belegen – ein Aufschlag, der den Autos die Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Marken nimmt.

Nun gibt es bei SAIC/MG Überlegungen, Elektroautos von Thailand in die EU zu exportieren. Dort läuft in einem Werk in der Provinz Chonburi seit November 2023 der MG4 vom Band. SAIC-Manager Suroj Sangsnit sagte in der vergangenen Woche gegenüber thailändischen Medien, dass die hohen Importzölle und die Offenlegungspflicht aller verwendeten Technologien in den Importdokumenten chinesische Produzenten zunehmend dazu zwingen, ihre Fertigungsstätten ins Ausland zu verlagern.

Doch auch ein Export aus Thailand wäre gar nicht so einfach. So muss SAIC/MG in solch einem Fall sicherstellen, dass 40 Prozent der verwendeten Bauteile aus Thailand stammen, denn ansonsten würde die EU das Fahrzeug nicht als thailändisch einstufen. Zudem habe Thailand bislang noch nie Autos nach Europa exportiert, da es kein Handelsabkommen zwischen den beiden Regionen gibt. „Es wird geschätzt, dass Thailand mit Importzöllen von 10 bis 20 Prozent rechnen muss, wenn es mit dem Export von E-Fahrzeugen nach Europa beginnt“, sagte Sangsnit.

Der SAIC-Manager hofft, dass die thailändische Regierung die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union bis zum Jahresende abschließt, was den thailändischen Herstellern von Elektrofahrzeugen die Türen zu den EU-Märkten öffnen würde.

Aber: In Thailand baut SAIC eben nur den MG4. Dabei handelt es sich zwar um das in Europa meistverkaufte Modell der Marke. Die anderen Baureihen, etwa das SUV MG ZS, der größere Marvel R oder der Elektro-Kombi MG5 werden alle in China gebaut. Für diese Modelle würde der Thailand-Trick wohl nicht funktionieren.

