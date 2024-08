Toyota knüpft Produktionskette für Brennstoffzellen in China

Die Bauarbeiten an dem neuen Brennstoffzellen-Zentrum startete Toyota im Oktober 2022. Neben den Forschungs- und Entwicklungslaboren und der Produktion umfasst das Gelände in der Beijing Economic Technological Development Area unter anderem eine Wasserstofftankstelle. Wie Toyota China nun zur Eröffnung der Einrichtung bekannt gibt, können in der ersten Ausbaustufe auf 44.000 Quadratmetern rund 10.000 Brennstoffzellensysteme und -Stacks pro Jahr gefertigt werden. Eine Erweiterung auf 113.000 Quadratmeter ist bereits geplant und soll 2026 beginnen.

In die Anlage haben konkret Toyotas beiden chinesischen Brennstoffzellen-Joint-Ventures für Nutzfahrzeuge investiert – also United Fuel Cell System R&D (Toyota hält hier 65 Prozent der Anteile) und Toyota Sinohytec Fuel Cell (Toyota hält 50 Prozent). Die Rede war bei der Grundsteinlegung von rund 8 Milliarden Yen (rund 50 Millionen Euro). Beide Unternehmen sitzen ebenfalls in Peking. United Fuel Cell System wurde 2020 von Toyota mit FAW, Dongfeng, GAC, BAIC und SinoHytec ins Leben gerufen. Im Juni 2021 folgte die Gründung des zweiten Joint Ventures Toyota Sinohytec Fuel Cell (nur mit SinoHytec als Partner). Das erstgenannte Unternehmen konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung, das zweite auf die Produktion und Markterschließung.

Das nun in Betrieb genommene Werk soll laut Toyota China künftig die Forschungsergebnisse der United Fuel Cell System R&D nutzen, um neue Brennstoffzellensysteme und Stacks mit Fokus auf Nutzfahrzeuge zu entwickeln. Die anschließende Fertigung verantwortet Toyota Sinohytec Fuel Cell. Ziel ist es, eine vollständige Brennstoffzellen-Produktionskette für den chinesischen Markt aufzubauen. „Die Wasserstofftechnologie wird auf dem chinesischen Markt in vielen Anwendungen wie Bussen und Schwerlastkraftwagen, in der Kühlkette, in der Logistik und in anderen Anwendungen eingesetzt, die mit einer phänomenalen Geschwindigkeit wachsen“, sagt Tatsuro Ueda, Chief Executive Officer von Toyota China.



yicaiglobal.com, toyota.com.cn (auf Chinesisch)