3.000 Elektro-Lieferwagen: Mullen meldet Deal mit Volt Mobility

Der Auftrag umfasst Einheiten der beiden Baureihen Mullen One und Mullen Three, also elektrische Transporter und kleine Lkw der US-Fahrzeugklassen 1 und 3. Der Mullen One hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,4 Tonnen, der Mullen Three von fünf Tonnen. Wie viele der 3.000 in Auftrag gegebenen Fahrzeuge Transporter und wie viele Lkw sind, präzisiert Mullen nicht, betont aber, dass die Auslieferungen „sofort beginnen“. Innerhalb von 16 Monaten soll der gesamte Auftrag abgearbeitet sein.

Volt Mobility wird die E-Fahrzeuge einer begleitenden Mitteilung zufolge an seine Firmenkunden im Nahen Osten und in den Golfstaaten vermieten. Zu den aktuellen Volt-Kunden sollen UPS, DHL und FedEx gehören. Das 2020 gegründete Unternehmen versteht sich als Leasinggeber und agiert „in der gesamten Region des Golf-Kooperationsrates, zu der Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gehören“. Das Fahrzeug-Portfolio von Volt umfasse 17 Modelle mit Schwerpunkt auf leichten, mittleren und schweren Elektrofahrzeugen, heißt es.

Mullen gibt an, innerhalb von 60 Tagen eine erste Anzahlung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar zu erhalten und die weitere Zahlungen, sobald die Fahrzeuge ausgeliefert sind. Gefertigt werden die Fahrzeuge für Volt in Mullens Montagewerk in Tunica im US-Bundesstaat Mississippi. David Michery, CEO und Vorsitzender von Mullen Automotive, bezeichnet den Deal als „bahnbrechende Vereinbarung, die Mullen Zugang zu führenden globalen Transportunternehmen verschafft und die Möglichkeit eröffnet, die Elektrofahrzeuge von Mullen in den VAE und anderen Regionen des Nahen Ostens einzusetzen“.

Mullens Produktpalette umfasst neben dem One und Three drei E-Lkw der Tochter Bollinger, die in den US-Fahrzeugklassen 4 bis 6 angesiedelt sind. Die Produktion des Bollinger B4 soll dabei Mitte September beginnen und die ersten Auslieferungen im Oktober folgen. Mullen fertigt seine Fahrzeuge in zwei Werken. Neben der Montage in Mississippi betreibt der Hersteller eine weitere Stätte in Mishawaka im US-Bundesstaat Indiana.

