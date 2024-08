Daimler Buses integriert Telematik-Lösung von ChargePoint

Dabei sind ChargePoint und Daimler alte Bekannte: Bereits 2017 investierte Daimler in das Ladenetzwerk aus den USA. Und auch bei dem neuen Ladenetzwerk von Mercedes-Benz in den USA kommt Hardware von ChargePoint zum Einsatz.

Die neueste Zusammenarbeit dreht sich aber nicht um Hardware, sondern um Software: In die E-Busse der Marken Mercedes-Benz und Setra wird die Telematiklösung von ChargePoint integriert. Die Flotten- und Lademanagementsysteme von ChargePoint analysieren Daten in Echtzeit und bieten damit einen umfassenden Service für den effizienten Betrieb diverser Flotten sowie der Ausweitung von E-Fahrzeugflotten.

Bernd Mack, Leiter After Sales & Parts & Used Vehicles bei Daimler Buses, freut sich über die neue Zusammenarbeit: „Mit ChargePoint haben wir einen Partner für unser Data-as-a-Service-Ökosystem gewonnen. Die Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Baustein, um die Nutzung von Fahrzeugdaten für unsere Buskunden so einfach und sicher wie möglich zu gestalten.“

Über eine einzige nahtlose Schnittstelle bietet ChargePoint Fuhrparkmanagern von der Anlagenüberwachung und -verwaltung bis hin zu Echtzeiteinblicken und erweiterten Reportings alle nötigen Informationen zur Effizienzsteigerung.

„Mehr als 9.500 Busse nutzen in Europa bereits das ChargePoint-Flottenmanagementsystem, darunter viele von Daimler Buses“, sagt Uwe Münch, Director Bus & Transit Europe bei ChargePoint. „Durch die neue Partnerschaft profitieren Kunden beider Marken von einer optimierten Software, die sowohl reine Elektro- als auch Hybridflotten effizienter macht. Auch Betreiber von Daimler-Bussen, die zukünftig ChargePoints Telematik- und Managementlösung nutzen möchten, profitieren von der neuen Partnerschaft.“

Daimler Buses bietet seinen Kunden mit den digitalen Services von Omniplus On eine Vielzahl von Konnektivitätslösungen an. 15 europäische Anbieter von Telematik- und Betriebshofmanagementsystemen sind bereits Partner und bieten ihren Kunden an, mit dem Data-as-a-Service-Portfolio (DaaS) die Fahrzeugdaten aus Omnibussen von Daimler Buses in Flottenmanagementsystemen zu integrieren, und somit ihre Flottenanalyse und -steuerung zu optimieren. Nun kommt mit ChargePoint ein weiterer bedeutender Telematikanbieter hinzu. Das Bus Data Center sendet über 450 Datenpunkte in Echtzeit sowie alle Diagnosedaten des Fahrzeugs an die Telematik-Software. Darüber hinaus kann es per Mobilfunk übermittelte Befehle entgegennehmen, etwa für die Vorkonditionierung des eCitaro, und ermöglicht so zusätzliche Optionen für das Flottenmanagementsystem.

ChargePoint hatte sein Telematik-Angebot in den letzten Jahren u.a. durch die Übernahme von ViriCiti ausgebaut. Den Funktionsumfang der Telematik-Lösung gliedert ChargePoint in drei Aspekte: Fahrzeugmanagement, Batteriezustand und Berichterstattung. So sollen Fuhrparkmanger damit den Standort und die Effizienz ihrer Fahrzeuge verfolgen und die Funktionsbereitschaft und die Auslastung der Fahrzeuge erhöhen können. Auch soll die Software dabei helfen, den Batteriezustand zu optimieren. Dabei verspricht die Lösung auch Prognosen zur Wertminderung.

chargepoint.com, daimlertruck.com