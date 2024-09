Xpeng Aeroht präzisiert Pläne für Land Aircraft Carrier

Das sagte laut chinesischen Medienberichten der Gründer und Präsident von Xpeng Aeroht, Zhao Deli, bei einer digital übertragenen Veranstaltung zum Land Aircraft Carrier. Bei dem modularen Flugauto handelt sich um einen dreiachsigen Transporter mit Range Extender, der ein eVTOL an Bord hat. Erstmals vorgestellt worden war es im Oktober 2023. Das Fahrzeug soll den fliegenden Zweisitzer zwischen den Flügen auch wieder aufladen können. Bis zu fünf Personen finden im allradbetriebenen „Bodenmodul“ Platz.

Präsident Zhao Deli erläuterte bei der Veranstaltung auch die nächsten geplanten Etappenziele. So soll der erste öffentliche Flug auf der Zhuhai Airshow im November demonstriert und das Konzept auch auf der Guangzhou Auto Show – ebenfalls im November – präsentiert werden. Den Vorverkauf für den Land Aircraft Carrier will das Unternehmen Ende des Jahres starten, Produktion und Auslieferung sollen 2026 folgen, wobei das für die Fertigung vorgesehene Werk in Guangzhou Mitte 2025 fertiggestellt werden soll. Mit Blick auf die Produktionskapazität ist von 10.000 Einheiten pro Jahr die Rede. Der Spatenstich ist für „Ende September oder Anfang Oktober“ avisiert.

Xpeng Aeroht wurde 2013 noch ohne Xpeng-Beteiligung gegründet und ist inzwischen eine Technologieeinheit, die sich mehrheitlich im Besitz des in Guangzhou ansässigen Unternehmens und seines Vorsitzenden He Xiaopeng befindet. Sein Erstlingswerk – das fliegende Auto Aeroht X2 – stellte der Entwickler 2021 erstmals vor, ehe 2022 die ersten öffentlichen Flüge in Dubai folgten. Im Januar 2023 erhielt das Unternehmen dann eine bedingte Fluggenehmigung von den chinesischen Behörden. Damit ist der Aeroht X2 das erste eVTOL mit Besatzung, das eine solche Lizenz für Testflüge in China erhalten hat.



