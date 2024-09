Seattle: Kiepe verschafft bis zu 170 O-Bussen ein Batterie-Upgrade

King County Metro plant die Umsetzung des Akku-Upgrade für bis zu 170 Batterie-Oberleitungsbusse des Typs New Flyer Xcelsior XT40 und XT60. Die Busse sind gemäß der Typenbezeichnung 40 bzw. 60 Fuß lang, was umgerechnet 12 bzw. 18 Metern entspricht. Bisher haben die Fahrzeuge einen 26-kWh-Akku an Bord, um kurze Strecken ohne Oberleitung überbrücken zu können. Künftig sollen sie die „dreifache Kapazität“ erhalten, was ungefähr 75 bis 80 kWh entsprechen dürfte. Damit sollen dann gut elf Kilometer ohne Oberleitung zurückgelegt werden können.

Die Basis von Kiepes System bildet dabei das sogenannte In Motion Charging (IMC). Dabei laden die Busse ihren Akku während der Fahrt über die Oberleitung auf und sind dann auf oberleitungsfreien Strecken mit Energie aus der Batterie unterwegs. Für den neuen Auftrag hat der Zulieferer mit Hauptsitz in Düsseldorf das verbesserte Batteriepaket eigens für die bis zu zehn Jahre alte Seattle-Flotte aus New-Flyer-Exemplaren angepasst. Zu dem System gehören neben den Batteriepacks auch verbesserte, nun dreimal so leistungsstarke Ladegeräte an Bord.

Vier Pilotfahrzeuge sind laut Kiepe bereits mit den neuen Antriebsbatterien und den leistungsfähigeren Ladegeräten ausgestattet. „Die neue Technologie, in den USA hergestellt und getestet, kann nahtlos in die vorhandenen Busse eingebaut werden“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Das Servicepaket von Kiepe umfasse darüber hinaus Vor-Ort-Betreuung, die Überholung der Leistungselektronik und Kundenschulungen im Reparaturzentrum in King County. Neu ist vor diesem Hintergrund auch die Zusatzvereinbarung, dass Kiepe im Service bis zu fünf Jahre Vor-Ort-Betreuung leisten wird.

Alexander Ketterl, CEO der Kiepe Group, betont, dass Seattle and King County als sehr umweltfreundliche Regionen in den USA gelten. „Wir sind stolz darauf, dass unsere IMC-Technologie innerhalb unserer langjährigen Partnerschaft mit King County Metro erneut einen Beitrag zu dieser Lebensqualität leisten wird. Hier zahlt sich die Kundennähe von KIEPE mit dem Standort Alpharetta und dem erfahrenen und engagierten Team in den USA aus. Das umfangreiche Batterie-Upgrade entspricht dem Ziel von KIEPE, innerhalb eines langfristigen Lifecycle-Managements Emissionen zu reduzieren und den öffentlichen Nahverkehr mit modernster Technologie zu verbessern.“

King County Metro hatte erst im Frühjahr mit dem nordamerikanischen Bushersteller Gillig einen Rahmenvertrag zur Lieferung von bis zu 395 Batterie-elektrischen Bussen unterschrieben. Hintergrund ist, dass das Unternehmen im ganzen Großraum Seattle aktiv ist und das Ziel ausgegeben hat, „die erste große Verkehrsgesellschaft in Nordamerika zu werden, die zu 100 % emissionsfrei ist“.



