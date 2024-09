Audi und SAIC wollen im November erstes gemeinsames Fahrzeug vorstellen

Gerüchte um die Kooperation zwischen Audi und SAIC gab es bereits vergangenes Jahr, im Mai 2024 wurde der Partnerschaftsvertrag dann unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, mehrere Elektrofahrzeuge in China auf den Markt zu bringen sowie eine „Advanced Digitized Platform“ zu entwickeln. Die neuen Fahrzeuge dürften die bisherige Elektroauto-Palette von Audi ergänzen: Audi bietet in China derzeit die MEB-Modelle Q4 e-tron und Q5 e-tron an. Letztgenannter hat nichts mit dem (in Mexiko gebauten) Verbrenner-Modell gemeinsam, sondern ist der Audi-Ableger des VW ID.6 X, einem E-SUV für den chinesischen Markt.

Laut einem LinkedIn-Post von Fermín Soneira sollen die ersten drei Modelle aus der Partnerschaft das B- und C-Segment abdecken. Sprich: Es soll sich um Klein- und Kompaktwagen handeln, die in der Größe zwischen Audi A1 und A3 angesiedelt sein dürften.

Welche Art von Fahrzeug im November genau vorgestellt werden soll, bleibt aber weiter unklar. Fermín Soneira gab lediglich bekannt, dass dieses erste Modell dann in der zweiten Jahreshälfte 2025 in den Handel kommen soll. Das Fahrzeug dürfte bei SAIC-Volkswagen Anting in Shanghai produziert werden.

Laut Soneira will sich Audi-SAIC bei der Produktstrategie auf die jüngere Generation konzentrieren und nimmt dazu passendes Design und smarte Dienste in den Fokus.in Bezug auf Design und Intelligenz ab, insbesondere auf High-End-Kundengruppen, die bereit sind, neue Technologien und neue Konzepte zu akzeptieren. Als Lösung für intelligente Fahrlösungen soll Technologie des chinesischen Startups Momenta zum Einsatz kommen. Bei den Batterien setzt Audi-SAIC auf CATL. Zugleich dementierte Soneira laut dem Bericht von Car News China, dass es sich bei den neuen Modellen lediglich um eine Überarbeitung der Fahrzeuge von IM Motors (Intelligence in Motion) handeln wird. IM Motors ist ein Elektrofahrzeug-Joint-Venture von SAIC, Alibaba und ZhangJiang Hi-Tech.

Einem früheren Reuters-Bericht zufolge könnte Audi durch die SAIC-Kooperation die Zeit bis zur Markteinführung um über 30 Prozent verkürzen. Die Unterstützung der Chinesen brauchen die Ingolstädter vor dem Hintergrund, dass sich die neue Konzern-Plattform SSP wahrscheinlich um einige Jahre verzögert.

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die neuen Modelle das Vier-Ringe-Logo von Audi übernehmen werden. Zuletzt gab es Gerüchte, dass die neuen Modelle den Audi-Schriftzug anstelle des Vier-Ringe-Logos verwenden werden.

carnewschina.com