Iveco erhält Auftrag für zwölf H2-Busse aus Cannes

Seit Juni letzten Jahres betreibt die Stadtgemeinschaft eine Flotte aus 107 Fahrzeugen, die rein Batterie-elektrisch und mit Biokraftstoffen unterwegs sind. Nach der Einführung von 35 GX ELEC hat Iveco nun einen weiteren Auftrag über die Lieferung von zwölf H2-Bussen aus Cannes erhalten. Nach der Auslieferung sollen die Busse im Palm-Bus-Netz verkehren.

Bei den Wasserstoff-Bussen handelt es sich um das zwölf Meter lange Modell mit dem sperrigen Namen Heuliez GX 337 H2 Linium. Vorgestellt wurde der Brennstoffzellen-Bus bereits im Oktober letzten Jahres als E-Way H2. Ausgestattet ist das Modell mit einem 310-kW-Elektromotor und einem Brennstoffzellensystem der Hyundai-Marke HTWO, das auf eine Leistung von 100 kW kommt. Auf dem Dach befinden sich vier Wasserstoff-Tanks mit einer Gesamtkapazität von 31 kg H2. Als Energiespeicher dient ein 69 kWh Batteriepaket, das auch per CCS geladen werden kann. Die Reichweite gibt Iveco mit bis zu 450 Kilometer an.

Betankt werden sollen die zwölf H2-Busse vor Ort. David Lisnard, Präsident der Stadtgemeinschaft hat entschieden, dass ab 2025 Wasserstoff in einer noch zu errichtenden Produktionsanlage in Cannes produziert werden soll. Es sei laut Iveco eine „Premiere in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur“. Nach der Fertigstellung sollen 41 Busse mit Wasserstoff betankt werden können. Wie diese Anzahl an H2-Bussen zustande kommt, darüber gibt es allerdings keine Auskunft.

„Wir sind sehr stolz, dass uns die Stadtgemeinschaft Cannes Lérins mit der Lieferung dieser 12 neuen GX 337 H2-Busse beauftragt hat“, so Giorgio Zino, Leiter des kommerziellen Betriebs von Iveco Bus Europe. „Dieses erneute Vertrauen bestätigt die Kompetenz von Iveco Bus bei emissionsfreien Mobilitätslösungen und insbesondere bei der Wasserstofftechnologie.“

