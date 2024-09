CarMedialab liefert Lademanagement-Lösung für New York

Das Projekt setzt CarMedialab zusammen mit der New York Power Authority (NYPA) und Guth DeConzo Construction Management. In der ersten Phase sollen rund 255 Ladepunkte installiert werden. Im Laufe des Projekts sollen jedoch weitere 500 Ladepunkte hinzukommen. Das Software-Unternehmen installiert die Ladestationen aber nicht. Dieses kümmert sich vor allem um die Implementierung der Lademanagement-Lösung.

„Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist die Installation von Local Controllern in jedem der vier Depots. Diese lokalen Steuergeräte sorgen dafür, dass der Ladevorgang auch ohne Internetverbindung zuverlässig abläuft. Dies ermöglicht ein intelligentes Laden der Elektrobusse im Falle von Serverausfällen oder Netzwerkproblemen“, so CarMedialab in einer Mitteilung. Als weiteres Schlüsselelement zählt das Unternehmen die Integration verschiedener Standard-Schnittstellen auf, „um eine reibungslose Kommunikation und Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen zu gewährleisten“. Dazu zählen u.a. die Schnittstellen zur Anbindung an das Depotmanagement-System, zur Integration in das Intermodal Transport Control System oder auch für die automatische Vorkonditionierung der Elektrobusse. Darüber hinaus soll die Implementierung der MODBUS-Schnittstelle für eine „effektive Überwachung der Trafostationen“ sorgen.

„Unser Lademanagementsystem MOBILEcharge treibt nicht nur den Ausbau nachhaltiger Verkehrsinfrastrukturen voran, sondern erhöht auch die Effizienz und Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb der MTA“, so Maximilian Haag, Head of Sales Public Transport bei CarMedialab. Stuart Culver, Director of Construction Management bei Guth DeConzo, ergänzt: „Wir freuen uns, mit INIT und CarMedialab zusammenzuarbeiten, um ein so wichtiges Projekt in New York City mit einem fortschrittlichen Lademanagement für Elektrobusse auszustatten.“

Immerhin soll das Projekt das Vorhaben unterstützen, die Ladeinfrastruktur bis 2040 für eine Flotte von 5.800 E-Bussen auszubauen. Einer der Elektrobus-Lieferanten ist New Flyer. Anfang dieses Jahres hatte der nordamerikanische Bushersteller einen Großauftrag für bis zu 1.420 E-Busse vermeldet, die in den kommenden fünf Jahren nach New York City geliefert werden sollen. Die ersten 60 Exemplare von New Flyer sind immerhin bereits im Mai eingetroffen. Ende 2025 soll die nächste Lieferung von 205 E-Bussen erfolgen.

carmedialab.com