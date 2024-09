Enginius bringt mittelschweren Lkw als BEV- und FCEV-Variante

Mit dem Citypower zielt Enginius auf den innerstädtischen und regionalen Verteilerverkehr. Basis für das Fahrzeug ist das Classic Space Fahrerhaus des Atego von Mercedes-Benz Trucks. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 Tonnen und seinen 2,30 Meter Fahrzeugbreite bietet das Modell Wendigkeit und Übersichtlichkeit. Bei den Radständen haben Kunden die Auswahl zwischen 4,76 Meter oder 5,36 Meter.

Die beiden Antriebsvarianten – FCEV und BEV – unterscheiden sich neben der Technologie selbst vor allem in zwei Punkten: In der Reichweite sowie in der Nutzlast. Die Batterie-elektrische Variante kommt auf eine Reichweite von 300 Kilometer. Das Antriebssystem wird hier gepaart mit ca. 280 kWh Batteriekapazität und 8,8 Tonnen Nutzlast. Die Variante mit Brennstoffzelle soll auf eine Reichweite von 600 Kilometer kommen. Nachgetankt werden die 32 kg Wasserstoff an Bord an 350-bar-Zapfsäulen „in Dieselgeschwindigkeit“. Diese Variante bietet 9,4 Tonnen Nutzlast.

Das Fahrzeug stellt Enginius auf der IAA Transportation vom 17. Bis 22. September in Hannover aus, und zwar in Halle H20 an Stand B48. Lieferbar ist der Citypower ab Ende 2025. Damit ist Enginius mit seinem Zeitplan in Verzug, denn schon 2022 hatte das Unternehmen das Fahrzeug angekündigt und eine Auslieferung ab 2024 in Aussicht gestellt.

Der Citypower ist das zweite Produkt von Enginius nach der 2022 gelaunchten Brennstoffzellen-Müllabfuhr Bluepower. Circa 180 Bluepower-Fahrzeuge fahren mittlerweile auf Europas Straßen und haben gemeinsam über 1,5 Millionen Kilometer im Abfallsammelbetrieb zurückgelegt. Dass Enginius mit einem Müllfahrzeug debütiert hatte, liegt an dem Schwerpunkt der Muttergesellschaft Faun: Der Aufbauhersteller ist in Europa einer der führenden Anbieter von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen und unterhält 17 Werke in elf Ländern.

