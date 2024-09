EU schwächt Sonderzölle auf E-Autos aus China wohl leicht ab

Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, soll der Sonderzoll für Tesla von den kürzlich offiziell verkündeten 9,0 auf 7,8 Prozent sinken. Der neue Höchstsatz für chinesische Hersteller, die bei der Untersuchung der EU nicht kooperierten, werde von bisher 36,3 Prozent auf 35,3 Prozent reduziert. Dies betrifft beispielsweise Chinas Hersteller SAIC. Eine offizielle Bestätigung dieser erneuten Anpassung steht allerdings noch aus. Die endgültigen Zölle können sich noch bis zur finalen Abstimmung der EU-Mitgliedsstaaten im November ändern. Erstmals veröffentlicht worden waren die vorläufigen Ausgleichszölle am 4. Juli.

Die jetzigen Änderungen soll die EU „aufgrund neuer Informationen vornehmen, die von den Unternehmen vorgelegt wurden“, schreibt die Nachrichtenagentur. Schon im August hatte die Kommission leicht angepasste Zollsätze präsentiert. Deren Logik blieb aber grundsätzlich gleich: Je höher die chinesischen Subventionen, die die EU als marktverzerrend einstuft – umso höher der individuelle Zollsatz für den jeweilige Hersteller bei der Einfuhr. Tesla wird dabei als Sonderfall eingestuft, deshalb der nur einstellige Aufschlag. Grundsätzlich kommen die Sonderzölle zu dem schon bestehenden Basiszollsatz von 10 Prozent on top – macht im Falle von Tesla also den Insider-Informationen zufolge 17,8 Prozent Einfuhrzoll, wenn ein in China gebautes Elektroauto in die EU importiert wird. Derzeit stammen alle in Europa verkauften Model 3 aus der Giga Shanghai.

Nach Stand der letzten offiziellen Anpassungen der EU vom 20. August gestalteten sich die Zölle wie folgt. Sollten sich die Insider-Informationen von Bloomberg bestätigen, ändern sich die mit Werte gemäß der gesetzten Klammern:

Hersteller Vorläufige Sonderzölle Gesamter Einfuhrzoll BYD 17,0 % 27,0 % Geely 19,3 % 29,3 % SAIC 36,3 % (35,3%)* 46,3 % (45,3%)* Tesla 9,0 % (7,8%)* 19,0 % (17,8%)* kooperierende Unternehmen 21,3 % 31,3 % andere 36,3 % (35,3%)* 46,3 % (45,3%)* * Vorne die offiziellen Werte, in den Klammern die noch unbestätigten Zollsätze



bnnbloomberg.ca