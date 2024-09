Ekoenergetyka enthüllt sein Megawattladesystem

Das Megawattladen will Ekoenergetyka mit einer Powerunit-Satelliten-Kombination realisieren. Die dazu erforderliche Powerunit ist bereits seit dem Frühjahr bekannt und nennt sich Axon Side 360 DLBS. Neu ist die Kopplung dieser Stromversorgungseinheit mit Megawatt-Satelliten namens SAT 1500 MCS. Wie der polnische Hersteller mitteilt, kann das System unter Rückgriff auf vier Powerunits eine Gesamtleistung von 1.440 kW liefern.

Blicken wir noch einmal genauer auf Ekoenergetykas Powerunit: Das Produkt namens Axon Side 360 DLBS ist eine Stromversorgungseinheit, die den Ladestrom über einen dynamischen Lastenausgleich an mehrere Satelliten verteilt. Damit erinnert das System an andere Ladesysteme mit einer Powerunit und dafür schlank gehaltenen Satelliten, wie etwa von Kempower.

Die namensgebenden 360 kW werden im Fall des nun vorgestellten Megawattladesystems aus vier Powerunits zusammengeführt und somit addiert, was die genannten 1.440 kW ergibt. „Unser SAT 1500 MCS lädt schwere Elektrofahrzeuge in etwa 35 Minuten auf und passt damit perfekt in die vorgeschriebene 45-minütige Pause für Lkw-Fahrer“, teilt der Hersteller mit. Und: „Mit seinem kompakten Design für eine einfache Installation auf begrenztem Raum kann der SAT 1500 MCS zwei Lkw gleichzeitig aufladen […], was ihn ideal für Inseln zwischen den Fahrspuren macht […].“

Ekoenergetyka bietet den nun enthüllten Satelliten in drei Versionen: nur MCS, nur CCS oder MCS und CCS. In ersteren beiden Fällen steht nur ein Ladepunkt zur Verfügung. In letzterem Fall können zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, unabhängig davon, ob sie über einen MCS- oder CCS-Ladeport verfügen.



