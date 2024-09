Nio dementiert Interesse an Audi-Fabrik in Brüssel und launcht Onvo L60

Wie gestern berichtet, soll laut der belgischen Zeitung „De Tijd“ eine Delegation von Nio in den vergangenen Wochen das Audi-Werk in Brüssel besucht haben und erarbeite angeblich nun ein Kaufangebot. Doch Nio hat sich beeilt, dieses Gerücht schnell aus der Welt zu schaffen: Nio habe keine Pläne, das Audi-Werk zu übernehmen, und das Unternehmen sei generell vorsichtig bei Investitionen in Sachanlagen mit Ausnahme der eigenen Batteriewechselstationen, sagte CEO William Li. Und weiter: „Wie kann sich Nio eine Fabrik leisten, die sich Audi nicht leisten kann? Die Gerüchte sind unbegründet.“

Zuvor hatte der Volkswagen-Konzern beschlossen, in dem Werk in Brüssel keine Autos mehr zu bauen, sobald die Produktion des Audi Q8 e-tron ausläuft. Seitdem bangen 2.910 Mitarbeiter um ihre Jobs – und es kam bereits zu massiven Protesten. So entwendeten Mitarbeiter die Schlüssel von 200 fertigen Audi Q8 e-tron. Außerdem wurden vor dem Werkstor vier Autoreifen angezündet, die zu einem Audi-Logo arrangiert worden waren.

Doch zurück zu Nio: Das Unternehmen hat nun mit den Auslieferungen des neuen „Luxus-Lasters“ EL8 in Europa begonnen. Der SUV kann hierzulande seit drei Monaten bestellt werden und kostet ab 82.900 Euro aufwärts – zuzüglich Batterie-Mieten. PR-Fotos zeigen die Übergabe der ersten Fahrzeuge in Europa an Kunden in Deutschland und den Niederlanden.

In China wiederum feiert nun Nios neue Submarke Onvo ihr Marktdebüt: Das erste Modell L60 (siehe Foto oben) wurde bereits im Mai vorgestellt, doch ab sofort kann der Crossover-SUV auch tatsächlich bestellt werden. Die Auslieferungen starten am 28. September. Onvo ist als familienfreundliche Marke positioniert – und der L60 soll dem Model Y von Tesla ordentlich Konkurrenz machen.

Die einmotorige Variante mit Hinterradantrieb hat eine Motorspitzenleistung von 240 kW und ein maximales Drehmoment von 305 Nm und beschleunigt in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Variante mit Zweimotoren-Allradantrieb hat eine kombinierte Spitzenleistung von 340 kW und ein Spitzendrehmoment von 440 Nm und kann in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.

Der Onvo L60 verfügt über eine 900-Volt-Architektur. Das Standard-Batteriepaket bietet eine Kapazität von 60 kWh und ermöglicht eine CLTC-Reichweite von 555 Kilometern. Das Batteriepaket für die Langstrecke hat eine Kapazität von 85 kWh und eine CLTC-Reichweite von 730 Kilometern.

Der Onvo L60 startet in China inklusive Akku ab 206.900 Yuan (rund 26.000 Euro). Das Tesla Model Y ist dort aktuell ab 249.900 Yuan (rund 32.000 Euro) erhältlich. Alternative kann der Onvo L60 auch ohne Batterie für Preise ab 149.900 Yuan (rund 19.000 Euro) gekauft werden. Je nach Batteriegröße kann diese dann ab 599 Yuan (rund 75 Euro) im Monat gemietet werden.

Nio erhofft sich, noch in diesem Jahr die ersten 20.000 Einheiten des Autos auszuliefern. Perspektivisch ist danach eine Produktion von 20.000 Fahrzeugen pro Monat geplant.

