Lyten will Gigafabrik in Nevada bauen

Lyten plant, mehr als eine Milliarde Dollar in die geplante Fabrik in der Nähe von Reno zu investieren. Die erste Phase soll 2027 abgeschlossen sein. Das Unternehmen macht keine Angaben dazu, wann die gesamte Anlage betriebsbereit sein wird, um die oben erwähnte Jahresproduktion von 10 GWh zu erreichen.

Die über 115.000 Quadratmeter große Anlage wird sich auf einem 125 Hektar großen Campus im Reno AirLogistics Park befinden. Laut Lyten wird die Gigafactory zunächst 200 Arbeitsplätze (Phase 1) und nach der vollständigen Inbetriebnahme 1.000 Arbeitsplätze schaffen. Der erste Spatenstich ist für das nächste Jahr geplant.

Dan Cook, Mitbegründer und CEO von Lyten, bezeichnete die Gigafactory-Pläne des Unternehmens als „Meilenstein in der neunjährigen Geschichte von Lyten“ und fügte hinzu: „Lithium-Schwefel ist ein Sprung in der Batterietechnologie, der eine Batterie mit hoher Energiedichte und geringem Gewicht ermöglicht, die mit reichlich verfügbaren lokalen Materialien und zu 100 Prozent in den USA hergestellt wird.“

In der Fabrik wird Lyten „aktive Kathodenmaterialien (CAM) und Lithium-Metall-Anoden herstellen und die komplette Montage von Lithium-Schwefel-Batteriezellen sowohl in zylindrischen als auch in Pouch-Formaten vornehmen.“ Nach Angaben des US-Herstellers haben seine Lithium-Schwefel-Zellen eine höhere Energiedichte als andere Zellen, „was ein bis zu 40 Prozent geringeres Gewicht als Lithium-Ionen- und 60 Prozent geringeres Gewicht als Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) ermöglicht.“ Außerdem verwendet Lyten dafür „reichlich verfügbare lokale Materialien“, d. h. die Batteriezellen sind frei von Nickel, Kobalt, Mangan und Graphit.

Der Batterieentwickler betreibt bereits eine automatisierte Pilotlinie in San Jose (Kalifornien), die im Mai 2023 eröffnet wurde. Dort hat Lyten auch die A-Muster seiner 6,5-Ah-Pouch-Zellen hergestellt, die im Mai dieses Jahres an Stellantis und andere Automobilhersteller ausgeliefert wurden. Die Produktionslinie in San Jose wird auch B-Muster für Auto-OEMs und kommerzielle Zellen für kleinere Mengen an Nicht-EV-Kunden liefern.

Lyten wurde 2015 gegründet und hat bis heute mehr als 410 Millionen US-Dollar an Eigenkapital aufgebracht, darunter Investitionen von Stellantis, FedEx, Honeywell, Walbridge und Prime Movers Lab. Im Februar kündigte die Stellantis-Tochter Chrysler die Verwendung der Li-S-Batterien von Lyten in seinem Halcyon-Konzeptfahrzeug an.

lyten.com