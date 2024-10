Ladesoftware-Anbieter Monta expandiert in die USA

Nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen Euro im Januar will sich das erst 2020 gegründete Startup Monta nicht länger auf Europa beschränken. Daher bringt das Unternehmen seine Softwarelösung für das Laden von Elektrofahrzeugen nun auf den amerikanischen Markt zu bringen. Monta plant, dort bis Ende 2025 die ersten 25.000 kommerzielle Ladepunkte an seine Plattform anzuschließen, bis Ende 2030 sind eine Million Ladepunkte geplant. Zudem will das Unternehmen bis Ende 2025 sein Team in Miami auf 30 Mitarbeiter*innen aufstocken.

Monta sieht für seine Softwarelösung, die als Charge Point Management System (CPMS) bezeichnet wird, in den USA einen großen Bedarf, schließlich gibt es in dem Land erhebliche Probleme beim Laden: Ein Viertel aller Ladevorgänge schlägt fehl, weitere 12 Prozent sind zwar erfolgreich, aber mit reduzierter Leistung, so eine von Monta zitierte Studie von ChargeHub. Und hier setzt Monta an und will Schwachstellen ausmerzen wie etwa Probleme mit der Benutzeroberfläche, mangelhafte Software oder zu komplizierte Bezahlvorgängen.

Dass Monta sich dies zutraut, liegt an der Reputation, die sich das Unternehmen in Europa in wenigen Jahren erarbeitet hat. Denn mit zwei Millionen monatlichen Ladevorgängen und 165.000 kommerziellen Ladepunkten auf seiner Plattform verfügt Monta bereits über eine große Erfahrung in dem Geschäft. Deshalb nutzen zum Beispiel Siemens, Eliso oder Swarco die Lade-Software von Monta.

Monta ist in der glücklichen Lage, in den USA gleich mit einem großen Aufschlag landen zu können: Denn im Rahmen der US-Expansion kündigt Monta auch eine Partnerschaft mit Emobi an, dem laut Unternehmensangaben größten Ökosystem für das Laden von Elektrofahrzeugen in Nordamerika. Dadurch stellt Monta seine Software ab sofort an mehr als 118.000 Ladepunkten in den USA und Kanada bereit.

„Die Expansion von Monta nach Nordamerika ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer leichter zugänglichen und umfassenden Ladeinfrastruktur“, so Lin Sun Fa, CEO von Emobi. „Bei Emobi teilen wir die Vision von Monta für eine Zukunft, in der nachhaltige Mobilität für alle erreichbar ist und sind stolz darauf, dass unsere Technologie zu dieser Expansion beiträgt. Indem wir das Wachstum von Monta unterstützen, verschaffen wir den Kund*innen des Unternehmens sofortigen Zugang zu Ladenetzwerken und E-Mobilitätspartnern in den gesamten USA, was die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen beschleunigt und einen nahtlosen Übergang für alle Beteiligten ermöglicht.“

Seit seiner Gründung Ende 2020 hat sich Monta zu einer von Europas führenden Plattformen für eine effiziente Bereitstellung, den Betrieb und die Verwaltung von Ladeinfrastruktur für Unternehmen sowie Betreiber entwickelt. Montas Lösung unterstützt auch Hardware-Hersteller bei der Optimierung ihrer Produkte, indem sie das Benchmarking von Ladestationen ermöglicht, Einblicke in die Nutzung und Leistung bietet sowie den Zeitaufwand für Fehlersuche und Wartung verkürzt.

monta.com