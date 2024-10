Climate United will bis zu 500 Elektro-Trucks kaufen

Ziel ist es, die Betriebskosten für Flottenbetreiber zu senken und die Luftverschmutzung zu reduzieren. Das Programm beginnt im US-Bundesstaat Kalifornien, und zwar in den Häfen von Long Beach und Los Angeles. Später soll das Programm bundesweit ausgeweitet werden.

Der Kauf der bis zu 500 Elektro-Trucks wäre die größte Einzelbestellung von E-Lkw in der Geschichte der USA. Bei welchen Herstellern die Fahrzeuge bestellt werden sollen, steht noch nicht fest – vielmehr können sich interessierte Hersteller bei Climate United bewerben. Das Programm soll das Wachstum der Produktion von Elektro-Lkw und die Innovation der Batterietechnologie beschleunigen, die für den Einsatz emissionsfreier schwerer Nutzfahrzeuge in Gemeinden in ganz Amerika erforderlich ist, teilt Climate United mit.

„Elektrolastwagen sind im Betrieb kostengünstiger, aber die hohen Anschaffungskosten erschweren unabhängigen Unternehmern und kleinen Flotten die Umstellung auf vollelektrische Fahrzeuge“, sagte Beth Bafford, CEO von Climate United. „Durch Steuergutschriften, Anreize und attraktive Finanzierungsmöglichkeiten verringern wir die Kostenbarriere für kleine Unternehmen erheblich und helfen ihnen, den Übergang zu Elektrofahrzeugen zu meistern. In eine integrative grüne Wirtschaft zu investieren bedeutet, kleine Unternehmen zu unterstützen und wachsen zu lassen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren, die öffentliche Gesundheit in lokalen Gemeinden zu verbessern, die in der Vergangenheit die Hauptlast der Verschmutzung durch Lastwagen getragen haben, und gleichzeitig Lieferketten aufzubauen, die Amerika weltweit wettbewerbsfähiger machen.“

Climate United arbeitet mit dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Forum Mobility zusammen, um ein Programm zu entwickeln, das auf die Bedürfnisse kleiner Fuhrparkbetreiber zugeschnitten ist. Forum Mobility baut ein Netz von Lade-Hubs für E-Lkw in kalifornischen Häfen und entlang gängiger Frachtrouten auf und bietet Ladedienste an, um Flotten bei der Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge zu unterstützen.

„Achtzig Prozent des kalifornischen Fuhrparks bestehen aus kleinen Flotten, und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Übergang zur Emissionsfreiheit niemanden zurücklässt und Flotten jeder Größe die Möglichkeit haben, erfolgreich zu sein“, sagte Matt LeDucq, CEO und Mitbegründer von Forum Mobility. „Das Netz von Lastwagen-Ladestationen, das wir aufbauen, wird Flotten Zugang zu zuverlässigen Ladestationen verschaffen, wo immer sie sie brauchen. Für uns bedeutet Erfolg nicht nur sauberere Luft für die Hafengemeinden, sondern auch niedrigere Kosten pro Kilometer für die Lkw-Fahrer, und diese Partnerschaft zwischen Forum Mobility und Climate United ist ein entscheidender Schritt.“

Auf die Häfen von Long Beach und Los Angeles entfallen mehr als 30 % aller Containerimporte in die Vereinigten Staaten, und die von Diesel-Lastwagen verursachten Schadstoffe schaden der Gesundheit der nahe gelegenen Hafengemeinden, bei denen es sich überproportional häufig um Gemeinden mit niedrigem Einkommen und farbige Gemeinden handelt. Dieses Projekt soll die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit abmildern und gleichzeitig die Emissionen um schätzungsweise 50.000 Tonnen CO2 pro Jahr verringern.

„Der Hafen von Long Beach spielt eine entscheidende Rolle in der Lieferkette unserer Nation und unserer lokalen Wirtschaft, und dieses Projekt ist eine Gelegenheit, weltweit führend bei der Umstellung auf emissionsfreie Lastwagen zu werden“, sagte der Bürgermeister von Long Beach, Rex Richardson. „Indem wir kleinen Flottenbetreibern bei der Umstellung auf Elektro-Lkw helfen, können wir lokale Unternehmen unterstützen und gleichzeitig für sauberere Luft und eine bessere öffentliche Gesundheit in den Gemeinden sorgen.“

Climate United ist eine gemeinnützige Koalition, die 6,97 Milliarden Dollar aus dem National Clean Investment Fund der US-Umweltschutzbehörde zur Verfügung stellt, um in grüne Lösungen zu investieren und finanzielle Hindernisse für saubere Technologien zu beseitigen, damit jeder Amerikaner von gut bezahlten Arbeitsplätzen, niedrigeren Energierechnungen und einer besseren öffentlichen Gesundheit profitiert.

weareclimateunited.org