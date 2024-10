DKV Mobility bindet Ladepunkte von UK-Anbieter Gridserve ein

Durch die neue Kooperation wächst das Roaming-Netz von DKV Mobility um über 1.500 Schnelllademöglichkeiten in England, Schottland, Wales und Nordirland, die an den „Electric Highway“ des schnell expandierenden Betreibers Gridserve angeschlossen sind. Die Ladestationen können über die DKV Card +Charge oder über die DKV Mobility App genutzt werden und verfügen über eine Leistung von bis zu 360 kW.

Der Gridserve Electric Highway umfasst mehr als 1.500 Ladepunkte, von denen die meisten entlang des britischen Autobahnnetzes, an einigen der verkehrsreichsten Einzelhandelsstandorte Großbritanniens und an den Electric Forecourts liegen. Zahlreiche der Ladepunkte von Gridserve sind mit 350-kW-fähigen Ladegeräten ausgestattet – leistungsstark genug, um in weniger als 10 Minuten eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern zu ermöglichen. In Zukunft plant Gridserve zudem die Einführung eines Lade-Netzes für elektrische Lkw – ein spannendes Thema für DKV, dessen klassische Tankkarten viel von Lkw-Fahrern genutzt werden.

Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility, sagt: „Die Ladestationen von Gridserve werden zu 100 Prozent mit erneuerbarer Solarenergie betrieben, was perfekt zu unserem Engagement für nachhaltige Mobilität passt. Unser Ziel ist es, unseren Kunden innovative eMobility-Lösungen anzubieten, um den Übergang zu einer effizienten und nachhaltigen Zukunft der Mobilität voranzutreiben.“

Sam Clarke, Commercial Lead von Gridserve, fügt hinzu: „Wir freuen uns, mit DKV Mobility zusammenzuarbeiten, um ihren Geschäftskunden den Zugang zu unserem Gridserve Electric Highway-Netzwerk mit ihrer bevorzugten Zahlungslösung zu ermöglichen. Unsere Mission ist es, nachhaltige Energie in einem Umfang bereitzustellen, der den Klimawandel entscheidend vorantreibt. Mit starken Partnern können wir die Einführung von Elektrofahrzeugen beschleunigen und den emissionsfreien Transport zur Realität machen.“

Durch die Zusammenarbeit mit Gridserve wächst das Roaming-Netz von DKV Mobility auf rund 827.000 Ladepunkte in Europa. Zuletzt hatte DKV Mobility 1.300 Ladepunkte von Edeka in sein Netzwerk eingebunden sowie 550 Ladepunkte von Iberdrola | bp pulse in Spanien. Neben dem Unterwegs-Laden bietet DKV Mobility auch Ladelösungen sowohl für den Firmenstandort von Kunden (@work) als auch für den Dienstwagenfahrer zu Hause (@home) an.

dkv-mobility.com