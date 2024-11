Daimler Truck mit erfolgreichem Test seines autonomen eCascadia

Der Lastwagen basiert wie berichtet auf dem nordamerikanischen Serienmodell des batterieelektrischen Freightliner eCascadia. Die Software zum autonomen Fahren wurde von Torc Robotics entwickelt. Mit der Bewältigung einer Strecke auf einer mehrspurigen, abgesperrten Teststrecke in Texas bei Geschwindigkeiten von bis zu 65 Meilen pro Stunde (ca. 105 km/h) hat das junge Unternehmen gezeigt, dass es nach eigenen Worten „in der Lage ist, sichere, robuste autonome Lastwagenlösungen bis 2027 zu skalieren und zu kommerzialisieren.“

„Dies ist ein Schlüsselmoment in unserer Mission, ein profitables, skalierbares Geschäft als weltweit führende autonome Lösung aufzubauen“, kommentierte Torc-CEO Peter Vaughan Schmidt. „Wir haben bei unseren wiederholten fahrerlosen Fahrten, bei denen die einzigartige eingebettete und integrierte Plattform von Torc auf dem Freightliner Cascadia von Daimler Truck zum Einsatz kam, eine beeindruckende Zuverlässigkeit beobachtet. Wir freuen uns darauf, den vollen Wert der Software für autonomes Fahren für Kunden nutzbar zu machen, die Wert auf Sicherheit, Betriebskosten, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit legen.“

„Der autonomiefähige Freightliner Cascadia mit redundanten Sicherheitsfunktionen ist eine Branchenneuheit und legt den Grundstein für das autonome Fahren. Das Erreichen der ‚Driver Out‘-Fähigkeit (also fahren ohne Sicherheitsfahrer – die Redaktion) auf geschlossener Strecke ist eine herausragende Leistung der Teams von Torc und Daimler Truck“, fügte Joanna Buttler, Head of Autonomous Technology Group bei Daimler Truck, hinzu. „Es zeigt den Fortschritt und die integrierte Entwicklung auf dem Weg zur Verwirklichung des autonomen Lastwagens in großem Maßstab.“

Torc hat im Jahr 2021 mit autonomen Fahrversuchen des dieselbetriebenen Cascadia auf öffentlichen Straßen in Albuquerque, Texas, begonnen. Seit einem Jahr testet das Unternehmen den autonomen Freightliner Cascadia in realen Anwendungen mit ausgewählten Logistikunternehmen wie Schneider und C.R. England. Die Fracht der Kunden wird auf einer Teststrecke zwischen Phoenix und Oklahoma City autonom transportiert.

Dieses Jahr hat Torc Robotics erstmals Sensoren und Computerhardware in die Batterie-elektrische Version des Freightliners integriert. Daimler Truck will bis 2027 autonome Lastwagen auf den US-Markt bringen.

