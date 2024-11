Lucid hat im letzten Quartal fast eine Milliarde Dollar Verlust gemacht

Der hohe Verlust dürfte unter anderem an den Anlaufkosten für das zweite Modell des Unternehmens liegen, dem Lucid Gravity, für den Lucid nun die Bestellbücher in den USA geöffnet hat. Und der hohe Verlust kommt für Lucid keineswegs überraschend: Um ihn aufzufangen, hatte das Unternehmen bereits im Oktober neue Aktien für eine Kapitalerhöhung ausgegeben. Und im August hatte der größte Lucid-Aktionär, der saudi-arabische Public Investment Fund (PIF), eine Zusage über zusätzliche 1,5 Milliarden US-Dollar gegeben, um den Produktionsanlauf des Gravity voranzutreiben.

Und so ist das Unternehmen trotz der hohen Verluste noch liquide: Es beendete das 3. Quartal 2024 mit einer Gesamtliquidität von 5,16 Milliarden US-Dollar. Mut macht dem Unternehmen zudem die erneut gestiegene Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge: Es hat im letzten Quartal 2.781 Fahrzeuge seines bislang einzigen Modells Lucid Air ausgeliefert. Das waren 387 Fahrzeuge mehr als im 2. Quartal. Dabei sieht sich Lucid auf Kurs, in diesem Jahr 9.000 Fahrzeuge zu produzieren, wobei hier die ersten Einheiten des neuen Modells Gravity eingerechnet sein dürften. Zugleich knackte der Umsatz wie schon im letzten Quartal die Marke von 200 Millionen US-Dollar.

„Unsere Dynamik setzt sich mit unserem dritten Quartal in Folge mit Rekordauslieferungen fort“, sagt Peter Rawlinson, CEO und CTO bei Lucid. „Darüber hinaus freuen wir uns, heute das Auftragsbuch für den mit Spannung erwarteten Lucid Gravity SUV zu eröffnen, ein bahnbrechendes Produkt, dessen Produktionsstart noch in diesem Jahr erfolgen soll. Darüber hinaus sichert unsere jüngste Kapitalerhöhung von rund 1,75 Milliarden US-Dollar die Zukunft des Unternehmens, indem sie seine finanzielle Reichweite bis weit ins Jahr 2026 verlängert.“

„Wir sehen weiterhin Verbesserungen bei der Bruttomarge, da unsere Bemühungen zur Kostensenkung an Dynamik gewinnen“, sagte Gagan Dhingra, Interim CFO und Principal Accounting Officer bei Lucid. „Wir freuen uns, dass wir bei unserer jüngsten Kapitalerhöhung erneut die Unterstützung des Public Investment Fund und anderer institutioneller Investoren erhalten haben.“

Unterdessen kommt Lucid auch in seinem Deutschlandgeschäft gut voran: Mit 129 Neuzulassungen im Oktober konnte das Unternehmen in etwa so viel Autos in nur einem Monat auf die deutschen Straßen bringen wie in den gesamten neun Monaten zuvor – da waren es zusammengerechnet 127 Einheiten. Zudem hat Lucid im Oktober neue Verkaufsräume in Hamburg eröffnet – es ist der vierte Lucid-Standort in Deutschland.

