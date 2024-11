Kempower ermöglicht Leasing seiner Ladegeräte

Von der Partnerschaft mit DLL erhofft sich Kempower maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für seine Kunden, die unter anderem die Anfangskosten für die Ladeinfrastruktur senken sollen. Der Roll-out der neuen Finanzservices soll in Großbritannien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Italien, Australien und Neuseeland beginnen. Weitere Märkte will Kempower „voraussichtlich bald“ folgen lassen.

Zu den Finanzierungslösungen, die je nach Markt variieren können, gehören den Partnern zufolge Optionen wie Finanzierungsleasing, operatives Leasing und Ratenzahlungsverträge für den Einzelhandel. „In der heutigen Zeit, in der die Kapitalkosten hoch sind, haben wir auf unsere Kunden gehört und mit Finanzierungslösungen reagiert, die den Einsatz von Ladestationen einfacher und erschwinglicher machen können“, sagt Jussi Vanhanen, Chief Market Officer bei Kempower. Diese Finanzierungslösungen seien so konzipiert, dass sie die Kapitaleffizienz der Kunden maximieren und es ihnen ermöglichen, in Wachstum zu investieren, anstatt in Vorlaufkosten.



