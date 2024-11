LG Chem will US-Lithium bei ExxonMobil kaufen

Seit rund einem Jahr ist bekannt, dass ExxonMobil unter der Marke Mobil Lithium in Arkansas Lithium abbauen will – und zwar ab 2027. Dabei handelt es sich um eine lithiumhaltige Sole, aus der das so wichtige Batterie-Material per Direkter Lithiumextraktion (DLE) gewonnen werden soll. Wie vor einigen Wochen bekannt wurde, soll das dortige Lithium-Vorkommen größer sein als bisher angenommen.

Über eine Absichtserklärung hat ExxonMobil jetzt einen zweiten, potenziellen Großkunden gefunden: LG Chem will per mehrjährigem Abnahmevertrag bis zu 100.000 Tonnen Lithiumcarbonat von ExxonMobil beziehen. Noch handelt es sich aber um ein Memorandum of Understandig, jedoch keinen verbindlichen Liefervertrag. Das hängt auch mit der Situation bei dem Lithium-Projekt von ExxonMobil zusammen. Denn auch hier handelt es sich offiziell bisher nur um die Absicht des Unternehmens, in Arkansas Lithium abzubauen. „Die endgültige Investitionsentscheidung wird von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter der Schaffung kommerziell wettbewerbsfähiger regulatorischer Rahmenbedingungen“, heißt es in der Mitteilung.

Angenommen, die Genehmigungen werden erteilt und ExxonMobil startet den Lithium-Abbau, soll das ein Teil des Materials an die Kathodenfabrik von LG Chem in Tennessee geliefert werden. Dieses Werk ist seit Dezember 2023 im Bau und soll später auf eine Produktionskapazität von 60.000 Tonnen Kathodenmaterial pro Jahr kommen.

„Amerika braucht eine sichere inländische Versorgung mit wichtigen Mineralien wie Lithium“, sagt Dan Ammann, President bei ExxonMobil für Low Carbon Solutions. „ExxonMobil ist stolz darauf, eine Vorreiterrolle bei der Etablierung einer inländischen Lithiumproduktion einzunehmen, Arbeitsplätze zu schaffen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die Energiesicherheit hier in den Vereinigten Staaten zu verbessern.“

„Der Aufbau einer Lithium-Lieferkette mit ExxonMobil, einem der weltweit größten Energieunternehmen, ist von großer Bedeutung“, ergänzt Shin Hak-cheol, CEO von LG Chem. „Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit von LG Chem in der globalen Lieferkette für kritische Mineralien weiter stärken.“

LG Chem ist bereits der zweite Abnehmer für das Lithium von ExxonMobil aus Südkorea. Im Juni wurde eine ganz ähnliche Vereinbarung mit SK On geschlossen, hier ist ebenfalls eine mehrjährige Lieferung von bis zu 100.000 Tonnen geplant. SK On dürfte das Material für seine US-Werke nutzen, die in Eigenregie in Betrieb sind bzw. in Kooperation mit Ford und Hyundai derzeit gebaut werden.

exxonmobil.com, lgcorp.com