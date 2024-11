SK On bestellt Lithium bei Posco

Wie SK On in der Mitteilung betont, handelt es sich dabei im in Südkorea produziertes Lithiumhydroxid. Allerdings findet nur der letzte Verarbeitungsschritt in Südkorea statt, der Rohstoff selbst wird in Australien abgebaut. Bei Posco Pilbara Lithium Solution handelt es sich um ein 2021 gegründetes Joint Venture zwischen Posco em australischen Bergbauunternehmen Pilbara Minerals, die jeweils 82 bzw. 18 Prozent der Anteile halten.

Posco Pilbara Lithium Solution verarbeitet in seiner Anlage in Gwangyang, Südkorea, Lithiumspodumen zu Batterie-tauglichem Lithiumhydroxid, das Pilbara Minerals in seiner Pilgangoora-Mine in Westaustralien abgebaut hat – die Kapazität der Mine beträgt etwa 680.000 Tonnen pro Jahr. Posco ist seit 2018 an dem australischen Unternehmen beteiligt und hat einen Liefervertrag über Lithiumspodumen mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen.

Bisher hat SK On sein Lithiumhydroxid für die heimischen Werke vor allem aus China bezogen. Seit November 2022 gibt es auch einen Lithium-Liefervertrag mit SQM aus Chile, zudem ist SK On der Erstkunde für die ab 2027 geplante Lithiumproduktion von ExxonMobil in Arkansas, USA. Mit dem Psoco-Deal will SK On „seine Verhandlungsposition bei der Rohstoffbeschaffung“ verbessern, die Vorlaufzeiten verkürzen und die Logistikkosten senken.

„Wir sind bestrebt, unsere Zusammenarbeit mit weltweit führenden Rohstoffunternehmen zu verstärken, um uns schnell an die sich ändernden Marktanforderungen anzupassen“, sagt Park Jong-jin, Leiter des Strategic Procurement Office von SK On. „Durch die Diversifizierung unserer Bezugsquellen wollen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Beschaffung weiter verbessern.“

Lee Kyung-sub, CEO von Posco Pilbara Lithium Solution, kommentiert: „Diese Vereinbarung ist bedeutsam, da sie die Wettbewerbsfähigkeit des Lithiumgeschäfts der Posco-Gruppe durch ein weltweit führendes Batterieunternehmen anerkennt. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, Südkoreas Sekundärbatterie-Industrie voranzubringen und die nationale Wettbewerbsfähigkeit bei umweltfreundlichen Zukunftsmaterialien zu sichern.“

