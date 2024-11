VW und Stellantis unterzeichnen Lieferverträge für Graphit mit Novonix

Novonix hat mit der Volkswagen-Batterietochter PowerCo einen verbindlichen Kaufvertrag über mindestens 32.000 Tonnen synthetisches Graphitmaterial über einen Zeitraum von fünf Jahren ab 2027 abgeschlossen. Ein weiterer, kurz zuvor abgeschlossener Liefervertrag mit dem Automobilhersteller Stellantis ist noch umfangreicher: Er sieht die Abnahme von mindestens 86.250 Tonnen und potenziell bis zu 115.000 Tonnen ab Anfang 2026 über einen Zeitraum von sechs Jahren vor.

Beide Kunden werden von der Riverside-Anlage von Novonix in Chattanooga, Tennessee, beliefert, die vor kurzem einen Zuschuss in Höhe von 100 Millionen US-Dollar vom Office of Manufacturing and Energy Supply Chains (MESC) des US-Energieministeriums (DOE) erhalten hat und die zudem für eine Steuergutschrift in Höhe von 103 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Riverside-Anlage ausgewählt wurde.

Nach Angaben von Novonix laufen bereits die Planungen für eine zweite Anlage, die im Südosten der USA gebaut werden soll und eine Anfangskapazität von 30.000 Tonnen pro Jahr haben wird, wobei eine Erweiterung auf 75.000 Tonnen pro Jahr geplant ist. Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit dem DOE Loan Program Office (LPO) über ein Darlehen im Rahmen des Advanced Technology Vehicles Manufacturing Program, um den Bau der Anlage zu unterstützen.

„Wir freuen uns über die Zusage von Stellantis, das nun unser größter Kunde ist, seine Wachstumspläne für Elektrofahrzeuge in Nordamerika zu unterstützen“, sagte Novonix-Chef Chris Burns über den Liefervertrag mit Stellantis. „Dieser Vertrag sieht die Zuteilung der restlichen verfügbaren Mengen in unserer Anlage in Riverside sowie einen Teil der Mengen vor, die in unserer geplanten Greenfield-Anlage produziert werden. Abnahmevereinbarungen mit hochwertigen Partnern wie Stellantis festigen die Position von Novonix als führendes Unternehmen bei der Verlagerung der Lieferkette von synthetischem Graphit und der Beschleunigung des Einsatzes von sauberer Energie.“

Kürzlich gab Novonix auch eine Liefervereinbarung mit Panasonic bekannt, die die Lieferung von mindestens 10.000 Tonnen synthetischem Graphit über einen Zeitraum von vier Jahren ab 2025 vorsieht. LG Energy Solution ging bereits 2023 ebenfalls eine Vereinbarung mit Novonix über die Entwicklung von Graphitanodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien ein, die jedoch noch nicht in einen formellen Vertrag mündete.

