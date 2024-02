Panasonic bezieht synthetisches Graphit von Novonix

Novonix wird das Anodenmaterial in seinem Werk in Chattanooga, Tennessee, herstellen – in Deutschland ist die Stadt für das dortige US-Werk von VW bekannt. Sollte Panasonic Energy während der Laufzeit bis einschließlich 2028 zusätzliche Mengen anfordern, werde sich Novonix laut eigenen Angaben „nach besten Kräften bemühen, die erhöhten Mengen zu liefern“.

Wo genau Panasonic die Anoden aus synthetischem Grafit verwenden wird, geht aus den Mitteilungen der beiden Unternehmen nicht hervor – klar ist nur, dass das Material in Nordamerika weiterverarbeitet wird. Panasonic betreibt gemeinsam mit Tesla die Giga Nevada, wo 2170-Rundzellen hergestellt werden – die Japaner hatten im Januar eine verbesserte Version der 2170-Zellen in Aussicht gestellt. Eine Belieferung ab 2025 würde aber auch zu der im Bau befindlichen Panasonic-Batterie in Kansas passen, die ab März 2025 Batteriezellen produzieren soll.

Novonix will Ende 2024 mit der Produktion in Chattanooga beginnen. Die Kapazität der Anlage soll später auf 20.000 Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Das Unternehmen hätte also die Kapazität, neben Panasonic noch weitere Zellhersteller zu beliefern – mit LG Energy Solutions laufen Verhandlungen, eine verbindliche Vereinbarung – wie jetzt bei Panasonic – ist im Falle von LGES noch nicht bekannt.

Grafit kommt in den Anoden von Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz und wird dort dünn auf Trägerfolien (meist aus Kupfer) aufgetragen. Derzeit kommt überwiegend natürliches Grafit zum Einsatz, was aber in den meisten Fällen aus China stammt. Derartige Rohstoff-Abhängigkeiten will die US-Regierung aber vermeiden – daher hat das US-Energieministerium die Novonix-Anlage in Chattanooga mit 100 Millionen US-Dollar an Zuschüssen gefördert. Panasonic setzt aber nicht nur auf Grafit: Die Japaner haben im Dezember auch Silizium-Anodenmaterial bei Sila geordert.

„Da wir als führender Anbieter von Elektrofahrzeugbatterien in Nordamerika weiter wachsen, freuen wir uns über die Partnerschaft mit Novonix, die innovative Technologien für wichtige Anodenmaterialien bereitstellen wird“, sagt Shoichiro Watanabe, CTO von Panasonic Energy. „Darüber hinaus glaube ich, dass diese Zusammenarbeit uns dabei helfen wird, unsere mittel- bis langfristigen Managementziele zu erreichen, die lokale Lieferkette zu stärken und unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.“

Chris Burns, CEO von Novonix, ergänzt: „Wir freuen uns, den Abschluss einer verbindlichen Abnahmevereinbarung mit Panasonic Energy bekannt zu geben, um Lieferant von wichtigem Anodenmaterial für seine nordamerikanischen Anlagen zu werden. Abnahmevereinbarungen mit hochwertigen Partnern wie Panasonic Energy festigen die Position von Novonix als führendes Unternehmen bei der Onshore-Versorgung der Lieferkette von synthetischem Graphit und der Beschleunigung der Einführung sauberer Energie in der Branche.“

