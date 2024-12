VW beteiligt sich für PowerCo an kanadischem Lithium-Unternehmen

Bei der Beteiligung an Patriot Battery Metals handelt es sich nicht bloß um ein Finanzinvestment, sondern um eine strategische Partnerschaft, denn der Deal umfasst zugleich eine langfristige Lieferzusage zur Absicherung der Lithium-Versorgung von PowerCo. Die bindende Lieferzusage umfasst jährlich 100.000 Tonnen Spodumenkonzentrat für zehn Jahre, beginnend mit dem Produktionsstart des Shaakichiuwaanaan-Projekts.

Bei Spodumenkonzentrat handelt es sich um ein lithiumhaltiges Mineral, das als Rohstoff für Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden kann. PowerCo will es für die Herstellung entsprechender Batteriezellen in Europa und Nordamerika verwenden. Dabei soll das Lithium auch in der Zellfabrik von PowerCo verwendet werden, die derzeit im kanadischen St. Thomas entsteht und die in ihrer finalen Ausbaustufe eine Kapazität von 90 GWh Jahresproduktion haben soll.

Thomas Schmall, Technikvorstand des Volkswagen Konzerns, erklärt: „Diese Investition ist ein Meilenstein auf unserem Weg in eine vollelektrische Zukunft. Durch die Zusammenarbeit mit Patriot Battery Metals sichern wir uns nicht nur wichtige Rohstoffe für innovative, nachhaltige Batteriezellen, sondern verstärken auch unser Engagement in Nordamerika. Gemeinsam mit unseren Partnern bauen wir in Nordamerika ein komplettes E-Mobilitäts-Ökosystem auf, das von der Batterietechnologie über Software bis hin zu spezifischen Fahrzeugarchitekturen reicht.“

Jörg Teichmann, Chief Procurement Officer der PowerCo, ergänzt: „Dies ist der nächste Schritt auf unserer Mission, ein globales Batterieunternehmen mit europäischen und nordamerikanischen Wurzeln zu werden. Indem wir gemeinsam mit Partnern eine regionale Lieferkette für E-Auto-Batterien aufbauen, stärken wir unsere Präsenz in der Region und treiben die Entwicklung einer resilienten, nachhaltigen Batterieindustrie voran. Wir freuen uns, dass wir mit Patriot Battery Metals einen solchen Partner gefunden haben und werden das Team dabei unterstützen, eines der weltweit führenden Lithiumunternehmen und ein wichtiger Lieferant von Lithium-Rohstoffen für das entstehende E-Auto-Ökosystem in Europa und Nordamerika zu werden.“

Im Rahmen der Partnerschaft unterstützt PowerCo außerdem die künftige Weiterentwicklung des Shaakichiuwaanaan-Projekts, das als eines der größten Lithium-Vorkommen in Nord- und Südamerika und als das achtgrößte Lithium-Pegmatit-Vorkommen der Welt gilt.

Ken Brinsden, CEO und Managing Director von Patriot Battery Metals, sagte: „Die Partnerschaft mit PowerCo und die Investition des Volkswagen-Konzerns ist ein großartiger Beweis für die Leistung und Qualität unseres Teams. Gleichzeitig unterstreicht es den Weltklasse-Status des Lithiumprojekts Shaakichiuwaanaan und die hervorragenden Aussichten für die zukünftige Rolle von Patriot Battery Metals in der vielversprechenden globalen Lieferkette für Elektrofahrzeuge.“

