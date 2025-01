Elektro-Absatz von VW sinkt leicht

Im Vorjahr hatte die Marke VW noch 393.700 E-Autos der ID.-Reihe ausgeliefert, was damals einem Plus von 21,1 Prozent zu 2022 entsprach. Die 383.100 vollelektrischen Auslieferungen im Jahr 2024 bedeuten also einen Rückgang um 2,7 Prozent.

Allerdings war 2024 für die Marke VW allgemein kein starkes Jahr, denn auch die Auslieferungen über alle Antriebsarten hinweg sind um 1,4 Prozent gesunken – auf rund 4,8 Millionen Fahrzeuge. „2024 war weltweit ein schwieriges Jahr mit schwacher Konjunktur, politischen Herausforderungen und einem starken Wettbewerb – insbesondere in China. Dennoch starten wir optimistisch ins neue Jahr“, sagt Martin Sander, VW-Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales. „Denn wir haben attraktive Produkte und erfüllen mit unserer breiten und vielfältigen Modellpalette über alle Antriebsarten hinweg die Bedürfnisse unterschiedlichster Kundengruppen.“

Das führt Sander auch auf das wachsende Angebot an Elektroautos zurück. Seit dem Start der ID. Familie im Jahr 2019 setzte VW global insgesamt über 1,35 Millionen der Stromer ab, davon rund 500.000 ID.3. Nach Modellen und Märkten schlüsselt die Marke den BEV-Absatz in der Mitteilung nicht auf – das wird erst in einigen Tagen in der ausführlichen Mitteilung des Konzerns zu den 2024er Auslieferungen erfolgen.

In Deutschland hat VW als Marke bei den Elektroautos ein gutes Ergebnis erzielt: 16,3 Prozent aller E-Neuzulassungen hierzulande hatten ein VW-Logo (+2,8 Prozentpunkte zu 2023). In der Modellstatistik des KBA haben es alle MEB-Modelle von VW in die Top 6 geschafft: Der ID.4/ID.5 (das KBA differenziert hier nicht) kam 2024 mit 21.611 Exemplaren in Deutschland auf Rang 3, direkt gefolgt vom ID.3 mit 20.101 Neuzulassungen. Dessen Schwestermodell Cupra Born liegt mit 16.640 Einheiten zwischen dem ID.3 und dem ID.7 (inkl. Tourer), der mit 14.554 Neuzulassungen Rang 6 belegt. Vor dem ID.4 kam mit dem Skoda Enyaq ebenfalls ein MEB-Modell auf Rang 2 (25.262 Fahrzeuge), an die 29.896 Tesla Model Y kam aber keines der VW-Modelle heran.

