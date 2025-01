VW verlängert „Kaufprämie“ für ID-Modelle

„Die Kaufprämie – jetzt verlängert!“, schreibt Volkswagen in einer auffälligen, gelben Info-Box auf der Website des Online-Konfigurators. Die fünf Elektromodelle der Marke VW werden dort auch als Aktion beworben. „Mit der Kaufprämie günstiger zu Ihrem ID.: Als privater oder gewerblicher Einzelkunde können Sie sich einen attraktiven Preisnachlass von 3.570 € inkl. MwSt. bei Kauf eines ID. Modells der Marke Volkswagen Pkw sichern. Gültig bis zum 31.03.2025“, heißt es dort. „Die Kaufprämie wird in der Preisdarstellung des Konfigurators nicht berücksichtigt und mit Bestellung im Kaufvertrag (Barkauf oder Finanzierung) durch den Volkswagen Partner ausgewiesen.“

Mit einem Grundpreis von 33.330 Euro fällt der ID.3 in der Basisversion Pure somit weiterhin unter die Marke von 30.000 Euro. Die „Kaufprämie“ gibt es aber auch für den ID.4 (ab 40.335 Euro), den ID.5 (42.970 Euro) sowie den ID.7 (ab 53.995 Euro) und den ID.7 Tourer, der bei 54.795 Euro Listenpreis startet. Im Falle des ID.4/ID.5 gibt es für die genannten Preise wie beim ID.3 die Pure-Version mit 52-kWh-Akku, während die ID.7-Derivate mindestens den 77-kWh-Akku an Bord haben.

Nach dem vorzeitigen Auslaufen des Umweltbonus Ende 2023 hatte Volkswagen Anfang 2024 eine eigene „Umweltprämie“ aufgelegt, die sogar mit bis zu 7.735 Euro Nachlass (je nach Modell) über die Summe der weggefallenen Förderung hinausging. Für das zweite Quartal 2024 wurde die Fördersumme gesenkt und für den Rest des Jahres beibehalten.

Im Falle des ID.3 kommt noch hinzu, dass VW zum Oktober die Grundpreise aller Varianten nochmals um 3.000 Euro netto bzw. 3.570 Euro brutto gesenkt hat. Der ID.3 Pure war damit von 36.900 Euro auf 33.330 Euro Listenpreis gefallen – und mit der Prämie von nochmals 3.570 Euro bleiben vor Kunde 29.760 Euro als Aktionspreis übrig.

In der KBA-Statistik haben es alle MEB-Modelle von VW in die Top 6 geschafft: Der ID.4/ID.5 (das KBA differenziert hier nicht) kam 2024 mit 21.611 Exemplaren in Deutschland auf Rang 3, direkt gefolgt vom ID.3 mit 20.101 Neuzulassungen. Dessen Schwestermodell Cupra Born liegt mit 16.640 Einheiten zwischen dem ID.3 und dem ID.7 (inkl. Tourer), der mit 14.554 Neuzulassungen Rang 6 belegt. Vor dem ID.4 kam mit dem Skoda Enyaq ebenfalls ein MEB-Modell auf Rang 2 (25.262 Fahrzeuge), an die 29.896 Tesla Model Y kam aber keines der VW-Modelle heran.

