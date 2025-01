New York: MTA beschafft 265 weitere E-Busse

Klar ist: Die 265 E-Bus-Einheiten waren zwischen der Metropolitan Transportation Authority (MTA) und New Flyer bereits Gegenstand von Verhandlungen. Und zwar im Zuge eines Anfang 2024 zwischen beiden Seiten vereinbarten Rahmenvertrags über bis zu 1.420 E-Busse bis 2029: Die ersten 60 Exemplare von New Flyer sind demnach im Mai 2024 eingetroffen. Ende 2025 soll die nächste Lieferung von 205 E-Bussen erfolgen – und zwischenzeitlich verhandelten beide Seiten über eine Option für weitere 265 Batterie-betriebene Elektrobusse, die ab 2027 auf sechs Betriebshöfen zum Einsatz kommen sollen.

Diese Option hat die MTA nun offenbar in eine fixen Bestellung umgewandelt, sie nennt in ihrer aktuellen Mitteilung aber keine Details zur Fahrzeugmarke oder zum Zeitrahmen. Die Rede ist nur von 265 neuen emissionsfreien 12-Meter-Bussen, die weiter auf das Ziel einzahlen sollen, bis 2040 eine Flotte von 5.800 E-Bussen zu betreiben. Die neuen strombetriebenen Fahrzeuge will die MTA „auf Linien in der ganzen Stadt einsetzen“. Die Investition solle aber vor allem dazu beitragen, „die Luftqualität im Südosten von Queens zu verbessern“.

Hintergrund ist, dass das in Queens gelegene Jamaica Busdepot elektrifiziert werden soll, um ab Herbst 2027 im größeren Stil E-Busse beherbergen zu können. Präziser wird die Verkehrsbehörde bei der Anzahl der künftigen Depot-Ladepunkte zwar nicht. Erwähnt wird aber, dass die Busse vor allem über invertierte Pantographen geladen werden sollen und dass die MTA bei den Energielösungen fürs Depot eng mit den Partnern New York City Transit, New York Power Authority (NYPA) und Con Edison kooperiert. Auch von der Umrüstung von Busdepots in den fünf Stadtbezirken ist in der MTA-Mitteilung die Rede. Zur Integration der 205 für Ende dieses Jahres erwarteten E-Busse von New Flyer werden aktuell beispielsweise 205 zusätzlichen Pantografen-Ladesysteme in Gun Hill und Queens Village errichtet.

Spruchreif ist zudem, dass die weitere Elektrifizierung der MTA-Flotte staatlich gefördert wird: Knapp 20 Millionen Dollar erhält die Behörde aus Mitteln über das Bipartisan Infrastructure Law, weitere 70 Millionen Dollar spendiert die Federal Transit Administration. „Der Nahverkehr ist es, der New York zur grünsten Stadt und zur grünsten Region des Landes macht“, betont der Vorsitzende und CEO der MTA, Janno Lieber. „Und diese neuen Busse, zusammen mit all den Infrastrukturverbesserungen an den Busdepots in den fünf Stadtbezirken, bedeuten, dass die New Yorker bald überall sauberere Luft atmen werden.“

Auch auf deutsches Knowhow setzen die New Yorker übrigens bei ihrer Depotelektrifizierung: Das deutsche Software-Unternehmen CarMedialab liefert eine cloudbasierte Lademanagement-Lösung an die MTA. Mit der MOBILEcharge genannten Lösung sollen Stand September 2024 rund 755 Ladepunkte verwaltet werden, die sich auf vier Depots verteilen. Das Projekt setzt CarMedialab zusammen mit der New York Power Authority und Guth DeConzo Construction Management um. In einer ersten Phase sollen rund 255 Ladepunkte installiert werden. Im Laufe des Projekts sollen jedoch weitere 500 Ladepunkte hinzukommen. Wichtig: Das Software-Unternehmen installiert dabei die Ladesysteme nicht selbst, sondern kümmert sich vor allem um die Implementierung der Lademanagementlösung.

new.mta.info