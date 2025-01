Alpitronic ernennt neuen COO

Die beiden Führungswechsel spiegeln laut der Mitteilung „das Engagement von Alpitronic wider, das operative Geschäft und die Kundenorientierung auf dem sich entwickelnden Markt für Elektromobilität zu stärken“. Alpitronic ist mit seiner Hypercharger-Reihe zu einem der Marktführer für DC-Ladesäulen in Europa geworden. Allerdings hatte das Südtiroler Unternehmen (wie auch andere Ladesäulen-Hersteller) mit der nicht wie prognostiziert steigenden Nachfrage zu kämpfen. Im vergangenen Sommer musste aufgrund der sinkenden Nachfrage und vollen Lagern bei den Kunden die Produktion gesenkt werden.

„Die Ernennung von René Sebastian Krahn und Lars Kuba steht im Einklang mit den strategischen Zielen von Alpitronic, die operativen Fähigkeiten zu verbessern, die Kundenbereitschaft zu erhöhen und die Position als Marktführer für Hochleistungsladelösungen zu festigen“, teilt Alpitronic jetzt mit. „Durch die Verstärkung des Führungsteams mit erfahrenen Fachleuten stellt Alpitronic sicher, dass das Unternehmen auch weiterhin die weltweite Nachfrage befriedigen und gleichzeitig seinen Ruf als Anbieter zuverlässiger, innovativer Technologien aufrechterhalten kann.“

Der neue COO und langjährige Continental-Manager René Krahn scheint auf dem Papier in der Tat als idealer Kandidat, um die Produktion neu zu organisieren. Er bringt Erfahrungen als Maschinenbau- und Produktionsingenieur mit nachweislicher Erfolgsbilanz im Change Management und der digitalen Transformation in der Automobilindustrie mit. „Er verfügt über umfassende Kenntnisse in der Produktentwicklung und im operativen Geschäft, gepaart mit Führungserfahrung und Know-how in den Bereichen Technik, Strategie, Unternehmensführung und Lean-Prinzipien“, schreibt sein neuer Arbeitgeber. Und Alpitronic gibt Krahn auch gleich eine konkrete Vorgabe mit: Der Fokus soll „auf die Steigerung der Effizienz, die Implementierung skalierbarer Systeme und die Förderung der Zusammenarbeit“ gelegt werden, um „die weitere Entwicklung von Alpitronic zu unterstützen“. Mit optimierten Produktionsprozessen sollen die Kapazitäten erhöht werden, ohne die Qualität zu beeinflussen. Außerdem soll Alpitronic mit der neuen Produktion in einem dynamischen Marktumfeld „reaktionsfähig“ bleiben.

Als Chief Operating Officer folgt Krahn auf Thomas Schultze, der Alpitronic Ende November 2024 verlassen hatte. Schultze war im März 2022 zu dem Unternehmen gewechselt und hatte direkt die Verantwortung für das operative Geschäft übernommen. Schultze ist aber nicht zu einem Konkurrenten gewechselt, sondern hat nach eigenen Angaben die eMobility-Branche komplett verlassen. Gemäß seinem LinkedIn-Profil ist Schultze inzwischen COO bei der Minitube International AG im bayerischen Tiefenbach.

Im Vertrieb von Alpitronic übernimmt Lars Kuba die Funktion als Vice President Sales & Marketing – er kommt von der Huawei Technologies Deutschland GmbH. Kuba könne „auf eine erfolgreiche Geschichte bei der Steigerung des Umsatzes, dem Aufbau und der Strukturierung von Teams und der Rationalisierung von Organisationen für Skalierbarkeit“ verweisen, so Alpitronic. „Sein Verständnis der Kunden- und Geschäftsbedürfnisse in der EV-Ladeindustrie macht ihn zu einer wichtigen Ergänzung des Führungsteams von Alpitronic.“

Mit den beiden Neuzugängen besteht die Führungsmannschaft aus den beiden Mitgründer Philipp Senoner (CEO) und Andreas Oberrauch (CTO) sowie Wolfgang Ademmer (CMO), Andreas Rogger (CHRO) und Patrik Herrnegger als CFO. Zudem bilden Senoner, Oberrauch sowie die weiteren Mitgründer Sigrid Zanon und Alessandro Ciceri das Board of Directors.

Quelle: Info per E-Mail