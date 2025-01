EnBW nimmt fünf neue HPC-Ladeparks in Betrieb

Um sowohl für die lokale Bevölkerung, Pendler als auch Fernreisende gut zugänglich zu sein, befinden sich die Ladeparks (wie üblich) in der Nähe von Autobahnausfahrten. Vor Ort stehen High Power Charger von Alpitronic mit den Ladeleistungen von 200 bis 400 kW bereit.

Die drei Ladeparks in Bayern hatte das Energieunternehmen bereits im Oktober vergangenen Jahres angekündigt und eine Inbetriebnahme noch bis Ende letzten Jahres in Aussicht gestellt. Die offizielle Eröffnung der Ladeparks erfolgte jedoch erst jetzt.

Bei dem neuen Schnellladestandort bei Mitterteich an der A93 (Anschlussstelle 17 Mitterteich-Süd) handelt es sich um den kleinsten Ladepark der aktuellen Ausbaurunde. Im Detail hat die EnBW zwei Hypercharger HYC400 von Alpitronic mit einer Leistung von jeweils bis zu 400 kW sowie zwei weitere Hypercharger vom Typ HYC200 mit jeweils bis zu 200 kW ans Netz genommen. In Summe bietet der mit einem 18,55 kWp Solardach ausgestattete Ladepark somit acht Ladepunkte, an denen Elektroautos aufgeladen werden können. Ein Ausbau auf 16 Ladepunkte sei jedoch möglich.

Auch bei dem neuen Ladepark in Ingolstadt setzt das Energieunternehmen auf ein 18,55 kWp Solardach. Dieser befindet sich nahe der Anschlussstelle 61 Ingolstadt-Nord der A9 und in unmittelbarer Nähe zum Ingolstadt Village Outlet. Mit insgesamt sechs Schnellladesäulen ist dieser Standort etwas größer. Neben drei Hyperchargern mit einer Ladeleistung von jeweils bis zu 400 kW kommen auch drei Ladestationen mit 200 kW zum Einsatz. Insgesamt können vor Ort zwölf E-Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Dieser Ladepark sei laut der EnBW auf bis zu 20 HPC-Ladepunkte ausbaufähig.

Ein dritter Standort ging in Münchberg an der A9 (Anschlussstelle 35 Münchberg-Nord) in Betrieb. Das Solardach ist mit 37,1 kWp jedoch doppelt so groß wie bei den anderen beiden Ladeparks. Mit acht Hyperchargern bietet der Schnellladestandort zudem zum Start auch mehr Lademöglichkeiten. Auch hier setzt die EnBW auf einen Mix aus Ladesäulen mit verschiedenen Leistungsklassen. So befinden sich in Münchberg neben vier HYC400 (400 kW) noch vier weitere HYC200 (200 kW). In Summe also 16 HPC-Ladepunkte. Eine Erweiterung des Ladeparks soll auf bis zu 24 Ladepunkte möglich sein.

Bereits im August 2024 kündigte die EnBW zudem den Bau von vier neuen HPC-Ladeparks in Niedersachsen an – in Braunschweig (A2), Walsrode (A27), Osnabrück (A1) und Dorfmark (A7). Für die beiden Schnellladestandorte in Braunschweig und Walsrode wurde zum damaligen Zeitpunkt eine Inbetriebnahme für Anfang 2025 in Aussicht gestellt. Laut EnBW-App sind diese zwar bereits am Netz. Ob allerdings auch schon öffentlich zugänglich, dazu gibt es derzeit noch keine Auskunft. Für den Schnellladepark mit Batteriespeicher in Osnabrück erfolgte die Inbetriebnahme hingegen im Dezember.

Auch der angekündigte Ladepark in Dorfmark sollte bis Ende letzten Jahres öffentlich zugänglich sein. Mit etwas Verspätung ist nun auch dieser Standort in Betrieb, der sich an der A7 (Anschlussstelle 46 Dorfmark) befindet. Das Solardach bietet mit 37,1 kWp zwar die gleiche Leistung wie das Dach in Münchberg, jedoch wurden in Dorfmark mehr Ladestationen untergebracht. Neben sechs Hyperchargern mit jeweils bis zu 400 kW setzt die EnBW weitere sechs Schnellladesäulen mit bis zu 200 kW ein. Insgesamt bietet der Ladepark derzeit 24 Ladepunkte, kann jedoch auf bis zu 48 Ladepunkte erweitert werden.

Der letzte der fünf neuen Ladeparks ging in Bensheim an der A5 (Anschlussstelle 30 Bensheim) in Betrieb. Auch hier setzt die EnBW auf ein Solardach mit einer Leistung von 37,1 kWp. Wie in Dorfmark bietet dieser Schnellladestandort insgesamt 24 HPC-Ladepunkte, die sich auf sechs HYC400 und sechs HYC200 verteilen. Ein Ausbau dieses Standorts ist nicht vorgesehen.

Mit den insgesamt 84 neuen Schnellladepunkten setzt die EnBW ihr beachtliches Tempo beim Ladeinfrastruktur-Ausbau fort. Erst Mitte Dezember wurde die Marke von 6.000 ultraschnellen Ladepunkten im eigenen Netz erreicht. Mittlerweile kommt die EnBW mit 1.500 Standorten jedoch bereits auf über 6.500 Ladepunkte. Dabei bleiben soll es nicht: „Auch in diesem Jahr werden wir unsere Ausbaustrategie konsequent vorantreiben und mit unserer Ladeinfrastruktur die Elektromobilität noch alltagstauglicher machen“, so Volker Rimpler, Chief Technology Officer E-Mobilität bei der EnBW. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen 20.000 Schnellladepunkte in Betrieb sein.

enbw.com