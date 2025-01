Stadtwerke Duisburg bauen Ladeinfrastruktur deutlich aus

Insgesamt fünf Pressemitteilungen haben die Stadtwerke seit dem 18. Dezember 2024 zu neuen Ladepunkten veröffentlicht. Mal wurden an verschiedenen Standorten im Duisburger Süden vier neue AC-Säulen errichtet, dann im Norden deren drei, im Westen vier. Und im Januar kamen auf einen Schlag 14 neue Ladepunkte an sechs Säulen in der Stadtmitte hinzu. In der Roonstraße in Duisburg-Homberg ist zudem kurz vor Weihnachten eine Schnellladesäule mit bis zu 150 kW Ladeleistung in Betrieb gegangen – dem Pressefoto zufolge handelt es sich dabei um einen Hypercharger HYC150 von Alpitronic.

Insgesamt betreiben die Duisburger Stadtwerke nach eigenen Angaben jetzt 206 Ladepunkte an 86 Standorten im Stadtgebiet. 24 dieser Ladepunkte (also knapp zehn Prozent) sind Schnelllader mit bis zu 150 kW – beim Rest handelt es sich um AC-Ladepunkte mit bis zu 22 kW. Um das erklärte Ziel von 500 Ladepunkten zu erreichen, geht der Ausbau weiter: Zusätzliche 36 Ladepunkte an 12 Standorten befinden sich aktuell im Bau und für weitere 90 Ladepunkte an 37 Standorten wurden Prüfanträge bei der Stadtverwaltung eingereicht, wie die Stadtwerke mitteilen.

Die neu installierten Ladesäulen sollen „dem neuesten Stand der Technik und den aktuellen Anforderungen des Mess- und Eichrechts“ entsprechen. Für Kunden relevant. Die Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg sind an den Verbund ladenetz.de angeschlossen – über diesen Verbund ist das Laden an über 19.000 Ladepunkten in Deutschland von rund 260 Anbietern möglich.

An den Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg ist das AC-Laden für 0,45 €/kWh möglich, an DC-Ladepunkten werden 0,55 €/kWh berechnet. Im ladenetz.de-Verbund und bei externen Roamingpartnern sind es 0,60 €/kWh (AC) bzw. 0,70 €/kWh (DC), an „DC-Ladesäulen von Roamingpartnern mit hohen Preisen“ (derzeit Aral pulse, BP, has-to-be und Ionity) werden 0,79 €/kWh fällig. Dazu kommt zwischen 9 und 21 Uhr eine Blockiergebühr: Beim AC-Laden werden nach 181 Minuten (also drei Stunden) und beim DC-Laden bereits nach einer Stunde 0,05 €/min zusätzlich berechnet. Für Strom- oder Gaskunden der Stadtwerke Duisburg gibt es keine Grundgebühr, bei Kunden anderer Versorger fallen pro Monat fünf Euro Grundgebühr an.

stadtwerke-duisburg.de (Pressemitteilungen), stadtwerke-duisburg.de (Tarife)