Ebusco-Auftrag storniert: Svealandstrafiken ordert E-Busse bei Volvo Buses

Von Volvo bezieht das ÖPNV-Unternehmen nun konkret 13 elektrische Gelenkbusse für den Stadtverkehr in Örebro und 60 E-Fahrzeuge für den Regionalverkehr in den Provinzen Örebro und Västmanland. Die 13 Gelenkbusse für den Örebro-Linienverkehr werden dabei voraussichtlich Anfang 2026 ausgeliefert. Zusammen mit 23 Elektrobussen von Ebusco werden dann insgesamt 36 strombetriebene Fahrzeuge den dortigen Stadtverkehr bedienen.

Die 23 E-Gelenkbusse hatte Svealandstrafiken bereits 2022 bei Ebusco bestellt. Ende desselben Jahres sowie im März 2023 lösten die Schweden zwei Folgeaufträge aus, einmal über 13 weitere Gelenk-Exemplare und das zweite Mal über 23 Solobus-Einheiten in der 13,5-Meter-Ausführung. Während die Ursprungsbestellung ihre Gültigkeit behält, hat Svealandstrafiken die beiden später hinzugekommenen Order gestrichen und durch den E-Bus-Auftrag an Volvo ersetzt. Die Stornierung sei „im gegenseitigen Einvernehmen“ erfolgt, so das Unternehmen. Hintergrund sind Verzögerungen bei Ebusco, die sich aus der finanziell kritischen Lage des Herstellers ergeben haben. Die Niederländer verlieren deshalb aktuell eine Reihe von E-Bus-Aufträgen, beispielsweise auch von den Verkehrsbetrieben St. Gallen oder Connect Bus.

Die Verantwortlichen von Svealandstrafiken sich derweil zufrieden, eine längere Hängepartie verhindert zu haben: „Wir freuen uns, dass unsere Umstrukturierungspläne aufgegangen sind und wir unsere Lieferungen nachhaltiger Fahrzeuge für die Zukunft sichern können“, kommentiert Jonas Berg, Leiter der Abteilung Einkauf und Nachhaltigkeit bei Svealandstrafiken. Das ÖPNV-Unternehmen hat bereits 17 Elektrobusse von Volvo im Stadtverkehr von Västerås im Einsatz.

