Marubeni investiert in Batterierecycler Altilium

Beide Unternehmen hatten bereits im Juli 2023 eine Absichtserklärung unterzeichnet, beim Recycling von E-Fahrzeug-Batterien in Großbritannien kooperieren zu wollen. Sie stellten in Aussicht, eng zusammenzuarbeiten und einen geschlossenen Kreislauf für das Recycling von Elektroauto-Batterien in Großbritannien entwickeln sowie eine Lieferkette für Lithium-Ionen-Altbatterien zum Recycling in den Anlagen von Altilium aufbauen zu wollen. Daraus ist nun deutlich mehr geworden, nämlich besagtes Investment von 5 Millionen US-Dollar.

Die strategische Investition von Marubeni in Altilium soll die nächste Entwicklungsphase der geplanten Anlage namens ACT4 in Teesside unterstützen, einschließlich detaillierter technischer Studien, Landerwerb, Planung und Genehmigung sowie die Einstellung eines Führungsteams. Sobald die Anlage in Betrieb ist, soll sie in der Lage sein, Batterieabfälle von 150.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr zu verarbeiten und 30.000 Tonnen aktive Kathodenmaterialien (CAM) zu produzieren. Dies würde ausreichen, um 20 Prozent des britischen CAM-Bedarfs bis 2030 zu decken.

Altilium-CEO Kamran Mahdavi sagt zum Einstieg von Marubeni: „Wir sind stolz darauf, Marubeni als strategischen Partner in dieser entscheidenden Phase des Wachstums von Altilium begrüßen zu dürfen. Die Investition von Marubeni stärkt unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Batteriematerialien und unterstreicht unser Engagement für den Bau der größten Recyclinganlage für Elektrofahrzeuge in Großbritannien. Gemeinsam bringen wir unsere Mission voran, eine geschlossene britische Lieferkette zu schaffen, die Abhängigkeit von importierten Materialien zu reduzieren und den ökologischen Fußabdruck der Batterieproduktion zu verringern. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau einer echten Kreislaufwirtschaft für die britische Batterieindustrie.“

Marubeni ist seit 1985 im Bereich Batteriematerialien aktiv und beschäftigt sich auch mit dem Recycling von Altbatterien. Bereits 2018 wurde eine Recycling-Kooperation mit Northvolt geschlossen. Anfang 2020 kündigte Marubeni den Einstieg bei dem chinesischen E-Auto-Startup Byton an, doch daraus wurde angesichts der späteren Insolvenz von Byton nichts. Zuletzt hat Marubeni eine Zusammenarbeit mit Fortum Battery Recycling aus Finnland bekanntgegeben, um gemeinsam eine nachhaltige Recyclingkette für Lithium-Ionen-Batterien aufzubauen, wobei der Schwerpunkt auf dem Recycling von Graphit liegt.

Altilium will eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft für Batteriematerialien in Großbritannien aufbauen, die die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten verringert und natürliche Ressourcen schont. Die EcoCathode-Technologie von Altilium kann laut dem Unternehmen über 95 Prozent der Batteriemetalle aus einer Altbatterie zurückgewinnen, wodurch die Kosten für Batterierohstoffe um bis zu 20 Prozent gesenkt und die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu Neuware um bis zu 74 Prozent reduziert werden. Zuletzt war Altilium eine Kooperation mit LevertonHELM eingegangen, einer britischen Tochtergesellschaft des deutschen Chemieunternehmens HELM AG. Ziel ist es, das Know-how von Altilium bei der Rückgewinnung von Batteriematerialien aus Altbatterien mit den Lithiumproduktionskapazitäten von LevertonHELM zu kombinieren.

altilium.tech