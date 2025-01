Daimler Truck weitet Ladekarten-Kooperation mit UTA Edenred aus

Im Fokus der Zusammenarbeit stehen Service-Karten mit denen Flottenbetreiber laden und tanken können. Die sogenannte „Mercedes ServiceCard Ladekarte“ verschafft Batterie-elektrischen Trucks des Herstellers Zugriff auf das internationales Ladenetz von UTA Edenreds, das derzeit rund 300 Lkw-kompatible Ladestationen in 28 Ländern umfasst, darunter laut den Partnern auch die Ladeparks von Milence. Die Ladekarte ist bisher für Kunden in Deutschland, Österreich und Frankreich verfügbar. In den kommenden Monaten erfolgt nun auch der Roll-out in Italien und Spanien – „weitere Länder werden folgen“, teilen die Verantwortlichen mit.

Die Partnerschaft umfasst ferner die äquivalente Servicekarte für konventionelle Tankstellen sowie weitere Mobilitätsservices wie die Mautabwicklung in 27 Ländern, Fahrzeugreinigung, Parkplatzbuchung und Fährennutzung. Außerdem können die Lade- und die Tankkarte im Werkstattnetz von Mercedes-Benz Trucks zur Abwicklung von Werkstattleistungen und Pannenfällen eingesetzt werden.

„Mit der Zusammenarbeit bei den Tank- und Ladekarten von Mercedes ServiceCard setzen wir die bereits seit über 20 Jahren bestehende erfolgreiche Partnerschaft zwischen UTA Edenred und Daimler Truck im Bereich Tankkarten und Mobilitätsservices fort“, sagt Pierre Jalady, General Manager von Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred. „Besonders freue ich mich, dass wir auch bei diesem neuen Schritt unserer Zusammenarbeit einen Fokus auf die Elektromobilität setzen und damit die Transformation des Transportsektors gemeinsam mitgestalten.“

„Durch die Weiterführung der Kooperation mit UTA Edenred bleibt eine bewährte Lösung für unsere Kunden bestehen. Die Tank- und Ladekarten werden von UTA Edenred speziell für Kunden mit Mercedes-Benz Trucks herausgegeben und sichern ihnen weiterhin europaweite Mobilität in knapp 40 Ländern“, sagt Christian Velleuer, CEO der Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.

