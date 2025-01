Batterieentwickler SES AI gewinnt zwei Autohersteller als Partner

SES hat sich der Entwicklung von KI-gestützten Batterien verschrieben und trägt deshalb AI als Kürzel im Firmennamen, denn AI steht im Englischen für künstliche Intelligenz (KI). Mit seiner Initiative „AI for Science“ hat sich das Unternehmen der Kartierung des molekularen Universums zur Erforschung von Materialien der nächsten Generation verschrieben.

Die Verträge mit beiden globalen OEM-Partnern haben einen Gesamtwert von bis zu 10 Millionen US-Dollar. In den Projekten geht um die Entwicklung neuer Elektrolytmaterialien für Lithium-Metall- und Lthium-Ionen-Batterien für Automobilanwendungen. Dabei kommt besagter Ansatz „AI for Science“ zur Anwendung.

Gründer und CEO Qichao Hu: „Diese neuen Verträge mit unseren OEM-Partnern aus der Automobilbranche nutzen unsere von der KI entdeckten Elektrolyte für die Entwicklung von Lithium-Metall-B-Mustern und zum ersten Mal für ausgereifte Lithium-Ionen-Batterien, die bereits kommerziell genutzt werden. Wir sind davon überzeugt, dass diese neue Einnahmequelle und diese Verträge die kommerzielle Nutzung von AI for Science für die Entdeckung von Batteriematerialien in der Automobilindustrie validieren und beschleunigen. Wir werden eng mit unseren Partnern und anderen in diesem Bereich zusammenarbeiten, um unsere frühe Führungsposition in diesem neuen Bereich auszubauen.

SES AI wurde 2012 gegründet und ist ein Entwickler und Hersteller von Li-Metall-Batterien mit Hauptsitz in Boston und Niederlassungen in Singapur, Shanghai und Seoul. CEO Qichao Hu hatte im Juli 2021 angegeben, dass die Batterie auf einer Energiedichte von 400 Wh/kg auf Zellebene kommen soll. In der Vergangenheit gingen bereits General Motors, Hyundai-Kia und Honda Entwicklungspartnerschaften mit dem Unternehmen ein, das sich früher SolidEnergy Systems nannte.

Vergangenen August vermeldete SES AI erfolgreich absolvierte Sicherheitstests seiner Lithium-Metall-Batteriezellen in China. Die für E-Autos bestimmte 100-Ah-Zelle des Unternehmens habe die Tests gemäß dem chinesischen Sicherheitsstandard GB38031-2020 bestanden, hieß es damals.

